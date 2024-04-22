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Після скандалу з Гринкевичами: Соня Морозюк розповіла про свої заробітки

Соня Морозюк (фото: facebook.com/plinskiymedia)
Автор: Іванна Пашкевич

Художниця Соня Морозюк розповіла про заробітки після корупційного скандалу навколо родини її колишнього нареченого Романа Гринкевича.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю авторки виставки "Мазня" у програмі "33 питання" на "Люкс ФМ".

На чому зараз заробляє Соня Морозюк

Зі слів художниці, нині вона отримує доходи з продажу картин та мерчів з креативними підписами.

"Все супер. Картини, мерч купують. До скандалу за місяць було 100 тисяч гривень. Продаж картин після скандалу був. Все набирає обертів. Думаю, влітку все буде супер", - поділилася Соня.

Також артистка зізналася, що виставила на продаж обручку та кольє, які їй подарував екснаречений Роман.

Соня Морозюк (фото: facebook.com/plinskiymedia)

Виручені від продажу кошти вона передасть заступнику командира 14-го окремого батальйону Євгену Карасю.

"Я дуже сподіваюся, що на момент виходу нашого інтерв'ю я вже закрию це питання, передам гроші Євгену Карасю, як і домовлялися. На даний момент прикрас я не маю. Вони зараз у тих людей, які займаються їх продажем", - розповіла художниця.

"Якщо чесно, я думала, що це відбуватиметься трохи швидше. Я ніколи з таким не стикалася. Але, бачите, все йде, як йдеться... Я від цього плану не відступаю", - додала блогерка.

 

Нагадаємо, Морозюк стала фігуранткою корупційного скандалу через сім'ю свого колишнього обранця, львівського підприємця Романа Гринкевича.

Його підозрюють у розкраданні коштів під час закупівель для Міноборони та в організації злочинного угруповання.

17 січня авторка "Мазні" оголосила у соцмережах про розрив заручин і намір продати подарунки від екс-нареченого.

Суд заарештував Гринкевича на два місяці з можливістю застави в 500 мільйонів гривень, а у квітні рішення було продовжено ще на два місяці.

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КорупціяХудожниця