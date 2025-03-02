После скандала в Белом доме. В чем был Зеленский на встрече с Чарльзом III (фото)

Владимир Зеленский прилетел в королевскую резиденцию Сандрингем в Норфолке на вертолете.

Его лично встретил король Великобритании Чарльз III.

Зеленский и Чарльз III имели короткую беседу, сделали несколько совместных фото, после чего отправились в резиденцию.

Во время встречи глава государства был одет в черный свитер с вышитым орнаментом.

Этот выбор одежды, как и во время его визита в США, привлек внимание журналистов, поскольку президент снова отдал предпочтение неформальному наряду вместо традиционного костюма.

Чарльз III, в свою очередь, был одет в классический костюм, соответствующий королевскому этикету.

Местные жители собрались возле поместья, держа украинские флаги, чтобы поприветствовать прибытие президента Украины.

Этот визит состоялся после саммита в Лондоне, где обсуждались вопросы поддержки Украины, что подчеркивает важность международного сотрудничества для страны в это сложное время.

Напомним, 28 февраля во время своего визита в Белый дом президент Украины Владимир Зеленский привлек внимание своим выбором одежды. Он выбрал черный наряд с национальным гербом на свитшоте, отказавшись от традиционного костюма. Это решение вызвало раздражение президента США Дональда Трампа.

Во время совместной пресс-конференции журналисты спросили Зеленского о его стиле одежды и имеет ли он костюм. Президент ответил утвердительно, но отметил, что выбрал этот наряд как знак уважения к украинской культуре.

Однако этот жест не был понят всеми участниками встречи, что привело к дипломатическому недоразумению.

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