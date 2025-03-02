Зеленский прибыл на встречу с королем Чарльзом III

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с королем Великобритании Чарльзом III. Она состоится в Сандрингемском дворце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews .

По информации издания, около 17:25 по местному времени над Сандрингемским дворцом пролетел и приземлился военный вертолет. На нем, как отмечается, и прибыл Зеленский.

Местные жители, некоторые с украинскими флагами, собрались возле поместья, чтобы увидеть прибытие Зеленского к королю.

Сандрингемский дворец

Напомним, Сандрингемский дворец - это частная усадьба королевской семьи Великобритании. Он расположен возле деревни Сандрингем в графстве Норфолк.

Известно, что Сандрингем - любимое место членов британской королевской семьи, где они проводят зимние каникулы. В этой резиденции любила встречать Рождество покойная королева Елизавета II.

Встреча Зеленского с королем

Напомним, ранее у Зеленского анонсировали встречу с королем Чарльзом III Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что Владимир Зеленский находится в Лондоне и планирует встретиться не только с премьером Великобритании Киром Стармером, но и с королем.