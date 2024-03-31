После разрыва с Жаданом: Христина Соловий впервые рассказала о новом возлюбленном
Певица Христина Соловий, которая недавно подтвердила отношения с писателем Сергеем Жаданом и призналась, почему они болезненно закончились, рассказала о новом возлюбленном.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы для YouTube-проекта "33 вопроса от Люкс ФМ".
Чем занимается избранник артистки
Соловий пока неохотно делится деталями личной жизни. Однако кое-что о своем новом возлюбленном она все же рассказала.
Так, по словам знаменитости, ее избранник военнослужащий.
Вопрос Евгения Фешака о том, какой самый романтический поступок он делал для нее, Христина также оставила без ответа, лишь отметив, что не любит романтику.
Также ведущий поинтересовался у звезды, готова ли она к семье и детям.
"Лет так в 35. Я думаю, что это мой максимум", - сказала певица.
Напомним, недавно Христина Соловий впервые подтвердила слухи о том, что у нее был роман с женатым писателем Сергеем Жаданом, и объяснила, что они больше не вместе, так как исполнительница влюбилась в другого.
Ранее Христина Соловий призналась, почему "порвала" с Вакарчуком.
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