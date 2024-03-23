Как Соловий попала на "Голос країни" и "вмазала" Кароль с Пономаревым. Это стоит вспомнить
Мало кто помнит, какой была певица Христина Соловий в начале своей карьеры. В 2013 году юная артистка пришла на песенный конкурс "Голос країни", ее первое выступление заставило вернуться сразу двух судей. Впрочем, перед ним Соловий сразу "проехалась" по певице Тине Кароль и артисту Александру Пономареву.
Как Соловий выступила на "слепых прослушиваниях" в "Голосе країни", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: архивное видео с шоу "Голос країни", интервью артистки, которое она недавно дала Марии Ефросининой.
Первое выступление Соловий на шоу "Голос країни"
На "слепые прослушивания" будущая звезда пришла с лемковской песней. Тогда Соловий было 20 лет. Она с улыбкой смотрела в камеру, но не скрывала, что очень волнуется.
Как Соловий выглядела более 10 лет назад (скриншот)
Для "слепых прослушиваний" девушка выбрала лемковский костюм, который сшила ее прапрабабушка.
Также Соловий сразу отмечала, что не хочет участвовать в проекте, если к ней повернутся Тина Кароль или Александр Пономарев.
"Русская попса - это то, чего я бы не спела. Если повернется Тина Кароль, то, мне кажется, этого не избежать. Пономарев? Он бы не знал, что со мной делать, а я не знала бы, что ему сказать". . Только Скрипка или Вакарчук", - заявляла она.
Соловий на "Голос країни" (скриншот)
Впрочем, интрига нависала до последней секунды выступления Соловий. Первым к ней повернулся Пономарев, а Вакарчук нажал кнопку в самом конце. Певица не сдерживала эмоции и очень радовалась.
Когда Пономарев начал просить, чтобы Соловий показала, что умеет петь что-то другое, не только народные песни, Вакарчук сказал, чтобы она этого не делала.
"Я бы спела, но мой будущий тренер против", - сказала певица.
Известно, что девушка выбыла из шоу в шаге от финала. Впрочем, после этого она продолжила работу с Вакарчуком.
Почему Соловий и Вакарчук прекратили сотрудничество
В марте этого года певица дала интервью Ефросининой, в котором рассказала, почему прекратила сотрудничество с артистом в 2023 году. По словам Соловий, у них закончился контракт, чего она, собственно, и ждала.
"Между нами была очень сильная эмоциональная близость. В какой-то момент я не проконтролировала это. Даже не могу вспомнить. Несколько раз пробовала с ним об этом говорить, но он очень закрылся и выгородил между нами стену, дистанцию", - рассказала артистка.
"Думаю, что это было от меня, что-то вроде неосторожного высказывания. Несколько раз сказала, что не хочу, чтобы моя музыка звучала как "Океан Ельзи", хочу искать себя. Думаю, что его это оскорбило", - добавила она.
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