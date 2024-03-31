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Після розриву з Жаданом: Христина Соловій вперше розповіла про нового коханого

Неділя 31 березня 2024 21:11
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Після розриву з Жаданом: Христина Соловій вперше розповіла про нового коханого Христина Соловій (фото:instagram.com/soloviyka)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Христина Соловій, яка нещодавно підтвердила стосунки з письменником Сергієм Жаданом і зізналася, чому вони болісно закінчилися, розповіла про нового коханого.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для YouTube-проекту "33 запитання від Люкс ФМ".

Чим займається обранець артистки

Соловій поки що неохоче ділиться деталями особистого життя. Однак дещо про свого нового коханого вона все ж розповіла.

Так, зі слів знаменитості, її обранець військовослужбовець.

Запитання Євгена Фешака про те, який найромантичніший вчинок він робив для неї, Христина також залишила без відповіді, лише зазначивши, що не полюбляє романтику.

Також ведучий поцікавився у зірки, чи готова вона до родини та дітей.

"Рочків так у 35. Я думаю, що це мій максимум", - сказала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій вперше підтвердила чутки про те, що мала роман з одруженим письменником Сергієм Жаданом, і пояснила, що вони більше не разом, адже виконавиця закохалася в іншого.

Раніше Христина Соловій зізналася, чому "порвала" з Вакарчуком.

Також пригадайте, як вона потрапила на "Голос країни" та "вмазала" Кароль й Пономарьову.

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Христина Соловій Сергій Жадан Зірки шоу-бізнесу Стосунки
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