После романа с украинкой Шона Пенна заметили с новой пассией. Она - моложе его детей (фото, видео)

64-летний актер и режиссер Шон Пенн, который в прошлом году встречался с украинкой Ольгой Коротяевой , закрутил новый роман. Звезду заметили на свидании с молодой актрисой Валерией Ников.

Что известно о новой избраннице Пенна и как она выглядит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

С кем встречается актер

Так, Пенна заметили в Испании. Он прогуливался с молодой актрисой, пара выглядела счастливой. Валерия страстно целовала Шона, они держались за руки и обнимались.

Как сообщили инсайдеры, влюбленные проводят вместе много времени. Они могут встречаться уже как минимум месяц.

Что известно о новой девушке Шона Пенна

Валерия Ников из Молдовы, ей около 30 лет, хотя в профиле актрисы на сайте талант-агентства указано, что ее сценический возраст - 22-27 лет.

Валерия Ников (фото: instagram.com/valerianicov)

Девушка снимается в кино и сериалах, однако еще не получила роль, которая помогла бы ей громко о себе заявить в Голливуде.

Анкета актрисы (скриншот)

Кроме этого, Валерия работает моделью, она уже может похвастаться сотрудничеством с брендами Carolina Herrera, Maison Ola и Bonanza Paris.

Новая пассия Пенна (фото: instagram.com/valerianicov)

На своей странице в Instagram Ников практически ничего о себе не рассказывает. О романе с Пенном она тоже молчит. О полномасштабной войне РФ против Украины актриса не высказывается.

Личная жизнь Шона Пенна

Первой женой актера была Мадонна. Он женился на певице в 1985 году, а уже спустя четыре года они развелись. После этого Пенн крутил немало романов.

С 1996 по 2010 год актер состоял во втором браке. Он женился на Робин Райт, которая родила от него сына и дочь. К слову, дети Пенна старше его новой избранницы. Сыну звезды 31 год, а его дочери - 33.

Шон Пенн (фото: Getty Images)

Известно, что у Шона были отношения с актрисой Шарлиз Терон, они встречались полтора года. В 2020 году режиссер женился на Лейле Джорж. Брак Пенна и актрисы из Австралии распался в 2021 году, однако официальный развод состоялся лишь весной 2022 года. После этого Шон встречался с украинкой, однако теперь понятно, что тот роман не привел к чему-то более серьезному.

Известно, что артист поддерживает Украину и осуждает путинскую агрессию. Пенн неоднократно приезжал, в нашей стране он снял фильм о войне. А недавно сообщалось, что актер снимет еще одну ленту. В этот раз Пенн хочет рассказать миру о погибшем пилоте Джусе.