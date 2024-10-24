После романа с украинкой Шона Пенна заметили с новой пассией. Она - моложе его детей (фото, видео)
64-летний актер и режиссер Шон Пенн, который в прошлом году встречался с украинкой Ольгой Коротяевой, закрутил новый роман. Звезду заметили на свидании с молодой актрисой Валерией Ников.
Что известно о новой избраннице Пенна и как она выглядит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
С кем встречается актер
Так, Пенна заметили в Испании. Он прогуливался с молодой актрисой, пара выглядела счастливой. Валерия страстно целовала Шона, они держались за руки и обнимались.
Как сообщили инсайдеры, влюбленные проводят вместе много времени. Они могут встречаться уже как минимум месяц.
Что известно о новой девушке Шона Пенна
Валерия Ников из Молдовы, ей около 30 лет, хотя в профиле актрисы на сайте талант-агентства указано, что ее сценический возраст - 22-27 лет.
Валерия Ников (фото: instagram.com/valerianicov)
Девушка снимается в кино и сериалах, однако еще не получила роль, которая помогла бы ей громко о себе заявить в Голливуде.
Анкета актрисы (скриншот)
Кроме этого, Валерия работает моделью, она уже может похвастаться сотрудничеством с брендами Carolina Herrera, Maison Ola и Bonanza Paris.
Новая пассия Пенна (фото: instagram.com/valerianicov)
На своей странице в Instagram Ников практически ничего о себе не рассказывает. О романе с Пенном она тоже молчит. О полномасштабной войне РФ против Украины актриса не высказывается.
Личная жизнь Шона Пенна
Первой женой актера была Мадонна. Он женился на певице в 1985 году, а уже спустя четыре года они развелись. После этого Пенн крутил немало романов.
С 1996 по 2010 год актер состоял во втором браке. Он женился на Робин Райт, которая родила от него сына и дочь. К слову, дети Пенна старше его новой избранницы. Сыну звезды 31 год, а его дочери - 33.
Шон Пенн (фото: Getty Images)
Известно, что у Шона были отношения с актрисой Шарлиз Терон, они встречались полтора года. В 2020 году режиссер женился на Лейле Джорж. Брак Пенна и актрисы из Австралии распался в 2021 году, однако официальный развод состоялся лишь весной 2022 года. После этого Шон встречался с украинкой, однако теперь понятно, что тот роман не привел к чему-то более серьезному.
Известно, что артист поддерживает Украину и осуждает путинскую агрессию. Пенн неоднократно приезжал, в нашей стране он снял фильм о войне. А недавно сообщалось, что актер снимет еще одну ленту. В этот раз Пенн хочет рассказать миру о погибшем пилоте Джусе.
Напомним, ранее Шон Пенн рассказал, почему восхищается Зеленским.
Кроме этого, мы уже сообщали, что Пенн придумал способ помочь Украине благодаря своему "Оскару".
Во время написания материала были использованы источники: Page Six, Daily Mail, TMZ, сайт e-talenta, Википедия, Instagram Валерии Ников.