Шон Пенн в новом фильме покажет героическую историю украинского "Призрака" Джуса

Шон Пенн - известный голливудский актер и режиссер, уже снимавший фильм об украинском героизме, решил снять киноленту о выдающемся пилоте, к сожалению, погибшем.

О том, как у Шона возникла идея снять такой фильм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на интервью матери Джуса Лилии Аверьяновой для интернет-портала "Буквы".

Шон Пенн снимет фильм об украинском пилоте Джусе

Как известно, Пенн ранее уже успел пообщаться с украинскими военными, политиками, журналистами и дипломатами, а также побывал в Северодонецке во время боев за город и увидел наши реалии своими глазами. А теперь Шон Пенн намерен снять фильм о героизме легендарного украинского пилота.

Ради этого режиссер в Киеве встретился с мамой военного, который уже успел вспомнить своего товарища майора 40-й тактической бригады Джуса в посвящении к фильму "Суперсила".

"Недавно в Киеве мы встречались со звездным актером и кинопродюсером Шоном Пенном, который не только вспомнил своего друга Джуса в посвящении к фильму "Суперсила", но и готовит материал к документальному фильму о нем", - рассказывает мать героя.

Шон Пенн зимует фильм о Джусе (фото: facebook.com/Vbtaps)

Также она уточнила, что при жизни Андрей выстроил крепкие отношения с иностранными военными, журналистами и представителями медиа, а сейчас она поддерживает эти связи ради того, чтобы имя ее сына не забывали, а его друзья продолжали воплощать его идеи.

"Мы потеряли много возможностей на будущее, когда его не стало. Это могут сказать тысячи людей. И теперь коллегам Андрея нужно учиться, прежде всего, его умению общаться с медиа, общаться с коллегами и быть интересным многим в своем деле и не только", - отметила Лилия.

Сам Шон пока не объявил эту информацию официально, но по словам женщины, встреча в Киеве прошла не зря и история погибшего пилота будет увековечена навсегда.

"Андрей - он теперь всегда в небе, поддерживает летящих в бой побратимов. Его планы воплощаются в многочисленных добрых делах его друзей. И мы не дадим заглушить голос Джуса. Потому что - это голос нашей будущей Победы", - подытожила мама Джуса.