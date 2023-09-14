"Будут лететь в россиян": Шон Пенн нашел способ, как его "Оскар" может помочь Украине

Известный американский актер и режиссер Шон Пенн рассказал о своем отношении к Украине. К тому же, он даже придумал способ, как помочь украинцам в борьбе с российской агрессией.

Какой способ придумал актер

В частности, актер вспоминал церемонию награждения "Оскара", когда президенту Владимиру Зеленскому не дали выступить. Тогда он очень разозлился.

Пенн сказал, что не понимает, почему это произошло. К тому же после этой ситуации у него даже возникла мысль уничтожить свою статуэтку.

"Я подумал: ну, блин, понимаешь? Я отдам ее Украине. Ее можно переплавить в пули, которыми они смогут стрелять в россиян", - сказал Шон.

Однако позже он решил этого не делать, а вместо этого подарил один "Оскар" Зеленскому.

"Я сказал ему оставить его себе и привезти в Малибу, когда все это закончится и его страна будет в безопасности", - с улыбкой сказал он.

Шон Пенн и Владимир Зеленский (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Что актер думает о Владимире Зеленском

Шон Пенн сказал, что Зеленский поразил его при первой же встрече. Для него было неожиданно, что Зеленский отказался от эвакуации, остался вместе с украинцами в стране и просит помощи у других стран.

"Его мозг полностью кислородный. Его глаза ясные и он теплый. Я знал, что либо ничего не почувствую, либо позволю себе полюбить его", - отметил Пенн.

Актер добавил, что восхищается Зеленским, ведь его жизнь была под угрозой, но он все равно продолжает бороться за свою страну.