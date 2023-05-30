Шон Пенн сходил на свидание с украинской актрисой: о ком идет речь (фото)
Знаменитого американского актера и режиссера Шона Пенна заметили папарацци вместе с украинской актрисой Ольгой Коротяевой во время ужина в японском ресторане Nobu в Малибу.
Об этом написали в издании Dailymail.
Шона Пенна заметили с украинской актрисой
Папарацци заметили знаменитого актера Шона Пенна возле ресторана Nobu в Малибу вместе с красивой брюнеткой. Пара ждала свой автомобиль, а потом актер сам сел за руль и они вместе уехали.
Оказалось, что спутница Пенна - украинская актриса Ольга Коротяева. Ольга была в серебристо-черном платье с длинными рукавами, а Шон был одет в черный костюм с классической белой рубашкой и черным галстуком.
Судя по обстановке и поведению пары, у них было свидание. На данный момент неизвестно, встречаются ли актеры и как давно.
Тем более, что прошло уже более года после развода Шона Пенна с 31-летней австралийской актрисой Лейлой Джордж.
Пенн и Коротяева (фото: The Hollywood Jr)
Пенн и Коротяева в машине (фото: The Hollywood)
Что известно об Ольге Коротяевой
Актриса Ольга Коротяева родилась в Черкассах. Она сыграла в таких фильмах как "Домоправительница", "Банковский квартал", "Агафья", "Распутин" и другие.
Ольга Коротяева (кадр из фильма "Домоправительница")
Ольга Коротяева (фото: kino-teatr)
Напомним, в прошлом году Шон Пенн приезжал в Украину снимать документальный фильм о войне России против нашей страны.