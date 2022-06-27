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Шон Пенн приїхав в Україну, щоб своїми очима побачити злочини Путіна (відео)

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Понеділок 27 червня 2022 13:59
Шон Пенн приїхав в Україну, щоб своїми очима побачити злочини Путіна (відео) Фото: Шон Пенн знову приїхав в Україну( facebook com pressjfo news)
Автор: Людмила Жукова

Голлівудський актор Шон Пенн знову приїхав в Україну з початку російського вторгнення. Він "засвітився" в Києві, щоб потім їхати в Бучу та Ірпінь.

Про це повідомляється у відео ТСН.

Що актор робить в Україні

Справа в тому, що власник "Оскара" знімає в Україні фільм про звірства Володимира Путіна. Кінокартина буде документальною, в ній розповідатиметься про війну в нашій країні, яку розв'язали росіяни.

Пенн планує їхати в Бучу та Ірпінь, щоб своїми очима побачити наслідки тих звірств, які творили російські військові.

Відзначимо, що Шон вже був в Україні, в найперший день російського вторгнення, потім актор завітав до Львова.

Що зробив для України голлівудський актор

У березні 2022 року будучи у Львові актор під час зустрічі з головою Львівської обласної Військової адміністрації Максимом Козицьким заявив, що його організація хоче приєднатися до допомоги українським переселенцям і налагодити партнерські відносини в Україні.

"Наша організація хоче налагодити партнерські відносини саме тут, в Україні. Ми знаємо, наскільки важливо зараз підтримувати населення в боротьбі за свободу, тому будемо допомагати всім, чим можемо. Ваш досвід-це приклад для всього світу. Зараз ми хочемо отримати список найнеобхідніших речей для переселенців, щоб зібрати їх і в найкоротші терміни забезпечити людей допомогою", - говорив 61-річний Пенн.

Також Пенн заявляв, що хоче битися з росіянами з воїнами ВСУ.

Як ми раніше повідомляли, Шон Пенн написав листа главі Офісу президента України Андрію Єрмаку.

До вторгнення РФ в Україну, що режисер приїжджав в нашу країну в листопаді 2021 року. У рамках підготовки документального фільму він побував на приазов'ї і спілкувався з українськими військовими.

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