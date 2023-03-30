После кофе тревожность? Эксперт рассказала, что делать в таких случаях
Кофе - это напиток из жареных и перемолотых зерен кофейного куста или дерева. Всем он известен своими бодрящими свойствами. Многие из нас не представляют без кофе свое начало дня. Но что делать, если после напитка не очень хорошо?
Эксперт по питанию Наталия Мазурик рассказала, чем заменить кофе людям, у которых после него наблюдаются побочные явления.
Какие побочные действия кофе?
К ним относятся учащенное сердцебиение, повышение тревожности, усиление панических атак и даже скрежет зубами по ночам.
Что делать, если от кофе "побочки"?
- Первым делом уменьшите количество кофеина. Это не только кофе, но и чай, кока-кола, шоколад.
- Тренируйтесь.
- Ешьте крестоцветные. К ним относится - капуста, цветная капуста, брокколи, редис, руккола.
- Ешьте сельдерей и петрушку.
- Добавляйте в еду куркуму.
Отметим, что эти продукты быстрее выводят кофеин из печени.
Кому кофе категорически нельзя
Исключить кофе из своего рациона питания кофе нужно всем детям до 16 лет, беременным женщинам и людям, часто страдающим от повышенного давления. Кроме того, употребление более 700 мг кофеина в день (5–8 чашек по 150 мл черного молотого кофе) провоцирует вывод кальция и магния из организма.
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