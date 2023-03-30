После кофе тревожность? Эксперт рассказала, что делать в таких случаях

Кофе - это напиток из жареных и перемолотых зерен кофейного куста или дерева. Всем он известен своими бодрящими свойствами. Многие из нас не представляют без кофе свое начало дня. Но что делать, если после напитка не очень хорошо?

Эксперт по питанию Наталия Мазурик рассказала, чем заменить кофе людям, у которых после него наблюдаются побочные явления.