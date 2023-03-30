Після кави тривожність? Експерт розповіла, що робити у таких випадках
Кава - це напій зі смажених та перемелених зерен кавового куща або дерева. Усім вона відома своїми підбадьорливими властивостями. Багато хто з нас не уявляє без кави свій початок дня. Але що ж робити, якщо після напою не дуже добре?
Експерт із харчування Наталія Мазурик розповіла, чим замінити каву людям, у яких після неї спостерігаються побічні явища.
Які побічні дії кави?
До них відносяться прискорене серцебиття, підвищення тривожності, посилення панічних атак і навіть скрегіт зубами ночами.
Що робити, якщо від кави "побочки"?
- Насамперед зменшіть кількість кофеїну. Це не лише кава, а й чай, кока-кола, шоколад.
- Тренуйтеся.
- Їжте хрестоцвіті. До них відноситься - капуста, цвітна капуста, броколі, редиска, рукола.
- Їжте селеру та петрушку.
- Додайте куркуму в їжу.
Зазначимо, що ці продукти швидше виводять кофеїн із печінки.
Кому каву категорично не можна
Виключити каву зі свого раціону харчування кави потрібно всім дітям до 16 років, вагітним жінкам та людям, які часто страждають від підвищеного тиску. Крім того, вживання більше 700 мг кофеїну на день (5-8 чашок по 150 мл чорної меленої кави) провокує виведення кальцію та магнію з організму.
Читайте також, що дієтолог застерегла від передозування кофеїном.
Нагадаємо, що 100-річний киянин поділився секретом довголіття.