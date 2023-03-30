Після кави тривожність? Експерт розповіла, що робити у таких випадках

Кава - це напій зі смажених та перемелених зерен кавового куща або дерева. Усім вона відома своїми підбадьорливими властивостями. Багато хто з нас не уявляє без кави свій початок дня. Але що ж робити, якщо після напою не дуже добре?

Експерт із харчування Наталія Мазурик розповіла, чим замінити каву людям, у яких після неї спостерігаються побічні явища.