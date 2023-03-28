Мед вместо сахара и работа: 100-летний киевлянин поделился секретом долголетия

100-летний старожил из Киева Григорий Куземко принимал участие во Второй мировой войне, а теперь переживает новые боевые действия на территории Украины. Секретом своего долголетия он называет работу и ограничения в питании.

Секреты долгой жизни ветерана

По словам Григория, у него нет никаких рецептов, как прожить столько лет. Однако вспоминает, что у него всегда была работа, которая помогает и сейчас.

"Я люблю людей, люблю своих родных, люблю жизнь. А еще мне помогает постоянный труд, все время нужно работать, но не перегружать себя. Нужно не лениться! Делать что-то полезное для родных, близких, знакомых. Быть полезным! Я так живу весь время", - делится Григорий Романович.

Что касается особенностей режима питания, то ветеран не соблюдает диет или строгих запретов. Но любит все, что приготовит невестка. Кроме того, Григорий говорит, что отказался от потребления сахара.

100-летний ветеран Второй мировой войны Григорий Куземко (фото: tsn.ua)

"Заменил его медом. Каждое утро пью кофе и им мед с орехами, их нам родственники передают из деревни. Сам их раздавливаю, а сын перемалывает - очень вкусно. Днем пью компот. А вечером обязательно чай с медом и орехами. А еще я ем только овсяные пряники. Очень они мне нравятся", - рассказывает дедушка.

Стоит также добавить, что у Григория Романовича никогда не было вредных привычек. Даже когда был на фронте, не курил сигарет и не злоупотреблял алкоголем.

"Сама по себе водка противная. Я придумал напиток, который назвал "медвежонок". Рецепт очень простой - мед с водкой. Намешаешь и пьешь. Еще я делал напиток из винограда. Нужно выжать из спелого винограда сок. К нему добавлял водку и мед - очень вкусно”, - говорит старожил.