Пиріжки по 5 копійок та гастролери з бітами: як пройшли вибори до Ради 2019

Вибори до Верховної Ради 21 липня 2019 (Фото: РБК-Україна)

У поліції розповіли про порушення на парламентських виборах 21 липня

Вибори до Верховної Ради 21 липня пройшли без суттєвих порушень. Згідно з даними поліції, жодна людина в ході голосування не постраждала. Найпоширенішими порушеннями в ході голосування стали випадки незаконної агітації. Всього ж правоохоронці протягом дня отримали і зареєстрували 2 105 заяв, пов'язаних із проведенням парламентських виборів. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.

За словами глави відомства Сергія Князєва, органи поліції склали 66 адміністративних протоколів.

Також глава НПУ назвав найбільш типові порушення, які виникали на виборчих дільницях: були зафіксовані 504 факти незаконної агітації, 74 випадки підкупу виборців і 67 фактів перешкоджання здійсненню виборчого права.

Також нарахували 46 конфліктів, 38 випадків фографирования бюлетенів, 31 - їх пошкодження, а повідомлень про замінування надійшло 26.

Фото: npu.gov.ua

"За 71 фактам відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 32 кримінальні провадження було розпочато за фактом незаконного використання виборчого бюлетеня, дев'ять - за підкуп виборців, вісім кримінальних проваджень - за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян і сім - за перешкоджання здійсненню виборчого права", - сказав Князєв.

Ще він навів приклад із пиріжками, які продавали по 5 копійок за штуку під виборчою дільницею - це також вважають агітацією.

Фото: npu.gov.ua

Заступник Міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що поліція на 100% впоралися із поставленими завданнями під час виборів.

"Для поліції робота не закінчується, вони ще забезпечують безпеку під час підрахунку голосів", - додав він.

Правоохоронці зафіксували велику кількість так званих "гастролерів" біля деяких виборчих дільниць - з бітами, зброєю і держаками для лопат.

Фото: npu.gov.ua

"У Торецьку невідома особа кинула пачку бюлетенів в урну для голосування. У Львові літня жіночка порвала бюлетень і намагалася його з’їсти. Представники "Опори" на чотирьох дільницях виявили вже підписані протоколи до закінчення виборів", - розповів Яровий.

Відео: YouTube / Національна поліція України

Як повідомлялося раніше, в Сумах 21 липня в день голосування на виборах голова і секретар однієї з виборчих комісій до завершення процесу голосування підписали протоколи про підрахунок голосів виборців.

Також у день парламентських виборів слідчі поліції відкрили понад 40 справ про порушення виборчого процесу.