В Сумах відкрили кримінальне провадження за фактом фальсифікації документів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років

В Сумах в день голосування на виборах в Раду голова та секретар однієї з виборчих комісій достроково, до завершення процесу голосування, підписали протоколи про підрахунок голосів виборців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадянську мережу "Опора" та прес-службу Нацполіції.

Як зазначається, на місце події виїхала і працює слідчо-оперативна група Сумського міського відділу поліції, яка розпочала першочергові слідчі дії та вилучила завчасно підписані протоколи.

Дії порушників правоохоронці кваліфікували за ч. 3 ст. 158 КК України (підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці… до його заповнення…).

"Наразі їм обом поліцейські склали повідомлення про підозри у вчиненні даного злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Правоохоронці вкотре закликають всіх учасників виборчого процесу дотримуватись букви закону та діяти тільки у рамках визначених законодавством процедур.

Нагадаємо, у день голосування на позачергових виборах у Верховну раду слідчі поліції відкрили понад 40 справ про порушення виборчого процесу.

Також РБК-Україна писало, що у місті Лисичанськ, яке відноситься до 107 одномандатного виборчого округу Луганської області, було зафіксовано несанкціоноване встановлення сцени та апаратури для проведення гучних масових заходів прямо навпроти будівлі ОВК.