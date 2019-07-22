Пирожки по 5 копеек и гастролеры с битами: как прошли выборы в Раду 2019

Выборы в Верховную Раду 21 июля 2019 (Фото: РБК-Украина)

В полиции рассказали о нарушениях на парламентских выборах 21 июля

Выборы в Верховную Раду 21 июля прошли без существенных нарушений. Согласно данным полиции, ни один человек в ходе голосования не пострадал. Самыми распространенными нарушениями в ходе голосования стали случаи незаконной агитации. Всего же правоохранители в течение дня получили и зарегистрировали 2 105 заявлений, связанных с проведением парламентских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По словам главы ведомства Сергея Князева, органы полиции составили 66 административных протоколов.

Также глава НПУ назвал наиболее типичные нарушения, которые возникали на избирательных участках: были зафиксированы 504 факта незаконной агитации, 74 случая подкупа избирателей и 67 фактов препятствования осуществлению избирательного права.

Также насчитали 46 конфликтов, 38 случаев фографирования бюллетеней, 31 - их повреждения, а сообщений о заминировании поступило 26.

Фото: npu.gov.ua

"По 71 факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. 32 уголовных производства были начаты по факту незаконного использования избирательного бюллетеня, девять - за подкуп избирателей, восемь уголовных производств - за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан и семь - за препятствование осуществлению избирательного права", - сказал Князев.

Еще он привел пример с пирожками, которые продавали по 5 копеек за штуку под избирательным участком - это также посчитали агитацией.

Фото: npu.gov.ua

Замминистра внутренних дел Сергей Яровой подчеркнул, что полиция на 100% справились с поставленными задачами во время выборов.

"Для полиции работа не заканчивается, они еще обеспечивают безопасность во время подсчета голосов", - добавил он.

Правоохранители зафиксировали большое количество так называемых "гастролеров" около некоторых избирательных участков - с битами, оружием и черенками для лопат.

Фото: npu.gov.ua

"В Торецкое неизвестный бросил пачку бюллетеней в урну для голосования. Во Львове летняя женщина порвала бюллетень и пыталась его съесть. Представители "Опоры" на четырех участках обнаружили уже подписанные протоколы до окончания выборов", - рассказал Яровой.

Видео: YouTube / Национальная полиция Украины

Как сообщалось ранее, в Сумах 21 июля в день голосования на выборах председатель и секретарь одной из избирательных комиссий до завершения процесса голосования подписали протоколы о подсчете голосов избирателей.

Также в день парламентских выборов следователи полиции открыли более 40 дело нарушении избирательного процесса.