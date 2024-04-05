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Пирожки с черемшей: такие приготовить можно только весной

Пятница 05 апреля 2024 07:24
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Пирожки с черемшей: такие приготовить можно только весной Как приготовить пирожки с черемшей (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Черемша – кулинарный символ весны. С ней готовят много блюд, но самое вкусное – это свежий салат. Растет черемша в лесу, где темно и влажно. Однако она занесена в Красную книгу Украины и просто так собирать ее нельзя. Если вам удастся получить его легальным способом, то следует приготовить блюдо, которое надолго останется в памяти.

Как приготовить пирожки с черемшей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт канала "Украинская кухня".

Что вам понадобится:

  • Кефир - 400 мл
  • Мука - 450 г
  • соль - 1 ч. ложка
  • Сода пищевая - 1 ч. ложка

Для начинки:

  • Черемша - 100 г
  • Яйца куриные -– 5 шт.
  • Соль - по своему вкусу

Дополнительно:

  • Масло сливочное несоленое - 40 г

Важно! Черемша, которую продают на стихийных рынках – собрана нелегально. Следует выращивать черемшу самостоятельно. Если вам не повезло с этим продуктом, то замените черемшу в рецепте на листья шпината, мангольда, зеленый лук и добавьте 1-2 зубчика чеснока для аромата.

Как готовить пирожки с черемшей.

Кефир следует нагреть до теплого состояния, добавить соль и перемешать. Отдельно в просеянную муку добавьте соду и всыпайте ее частями в кефир. Замесите тесто. Хорошо его вымешайте, накройте полотенцем и оставьте на 20 минут отдыхать.

Приготовьте начинку. Яйца сварите вкрутую, проварите их 10 минут. Охладить и нарезать мелкими кубиками. Черемшу хорошо промойте и мелко нашинкуйте. Смешайте с яйцами, посолите и перемешайте.

Тесто разделите на 8 кусочков. На посыпанной мукой поверхности раскатайте их в овалы. Сверху выложите начинку и защипните края теста. Слегка раскатайте сформированные пирожки скалкой.

Жарить эти пирожки нужно на сухой сковороде на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Готовые горячие пирожки смажьте сливочным маслом.

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Рецепты Приготовление Украинская кухня
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