Рецепт вкусной паски, которая тает во рту и долго не черствеет

Паска – традиционная выпечка на Пасху. Именно ее бережно выпекают, а затем с другими продуктами складывают в корзину и несут в церковь. Каждый повар хочет, чтобы паска как можно дольше оставалась свежей и не теряла вкусовых качеств. И выход есть - заварная паска, которая в меру сладкая и влажная, с легкой текстурой, тает во рту и долго не черствеет.

Как сделать паску, которая долго не будет черстветь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт "Смаколик".

Что вам понадобится

Для заварки:

Мука - 100 г

Кипяток - 250 мл

Для опары:

Сахар - 1 ст. ложки

Молоко - 250 мл

Дрожжи прессованные - 75 г

Для теста:

Сахар - 350 г

Желтки - 5 шт.

Яйца - 5 шт.

Ваниль - 1 ст. ложки

Соль - 0,5 ч. ложки

Куркума - 0,25 ч. ложки

Цедра 1 лимона

Мука - 1 кг

Масло растительное - 3 ст. ложки

Сливочное масло - 200 г

Дополнительно:

Мука - 1 ст. ложка

Сухофрукты (изюм, цукаты) – 250 г

Как приготовить паску, которая не черствеет

Сначала делаем заварку. Для этого муку заливаем крутым кипятком и перемешиваем до однородности. Когда заварка станет теплой, начинаем делать опару. В миску насыпаем сахар, заливаем теплым молоком и добавляем дрожжи. Перемешиваем до полного растворения.

К опаре добавляем заварку и перемешиваем. Если будут комочки - ничего страшного. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут.

Отдельно смешиваем сахар, яйца, желтки и ваниль. Взбиваем миксером до пышной белой массы. Добавляем к опаре. Также добавляем соль, куркуму и цедру. Взбиваем миксером до однородности.

Берем половину муки и смешиваем с полученной смесью. Перемешиваем, затем добавляем вторую половину муки и замешиваем тесто. Добавляем растительное масло и вымешиваем тесто еще 1-2 минуты.

Втираем в тесто масло и продолжаем замешивать. Оставляем тесто подходить на 60 минут в теплом месте. Через час делаем обминку для теста и оставляем подходить еще на 60 минут.

Снова делаем обминку для теста и оставляем еще на 10 минут подходить.

Сухофрукты заливаем крутым кипятком, высушиваем и смешиваем с мукой.

Смажьте поверхность и руки растительным маслом. На пласт теста выкладывайте сухофрукты и месите тесто, чтобы они равномерно расположились. Дайте тесту отдохнуть еще несколько минут.

Формируем паски и выкладываем в подготовленные формы. Накрываем пленкой и оставляем подходить еще на 60 минут.

Смазываем паски желтком и молоком. Ставим в духовку, разогретую до 170 градусов и выпекаем от 45 до 60 минут.