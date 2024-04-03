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Феерия вкуса! Сочные украинские сальники: как их приготовить по старинному рецепту

Среда 03 апреля 2024 07:15
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Феерия вкуса! Сочные украинские сальники: как их приготовить по старинному рецепту Как приготовить украинские старинные сальники (Кадр с видео)
Автор: Анна Шиканова

Необычное и вкусное блюдо сальники – это мясные "роллы", запеченные в духовке. История этого блюда происходит из Кировоградской и Черкасской областей, а еще многих областей в Центральной Украине.

Как приготовить украинские сальники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт Анны Козловой, размещенной на Shuba.

Для рецепта вам понадобится нечастый на наших кухнях ингредиент – свиная сетка. Ее мы используем как обертку, чтобы сформировать вкусные мясные роллы с богатой начинкой - сальники. Для начинки, кроме печени, нужен стакан гречки объемом 250 мл. А дальше останется только запечь эту вкусность в духовке.

Что вам потребуется:

  • Жировая сетка - 600 г
  • Свинина - 300 г
  • Печень говяжья - 1 кг
  • Гречневая крупа - 1 стакан
  • Лук - 1 шт.
  • Перец черный молотый - по своему вкусу
  • Соль - по своему вкусу

Как готовить украинские сальники

Свиную сетку следует вымочить в холодной воде, промыть и нарезать на квадратики 10 на 10 см.

Гречку варим до готовности. Лук чистим, нарезаем кубиком, обжариваем до золотистого цвета. Добавляем к гречке.

Мясо и печень перемолоть и соединить с охлажденной гречкой и луком, посолить и поперчить, хорошо перемешать.

В кусочки сетки выкладываем фарш и заворачиваем, как голубцы, выкладываем сальники на противень.

Ставим противень в горячую печь на 15 минут. Затем убавляем огонь и еще где-то 20 минут готовим.

Приятного аппетита!

А вот похожий рецепт – гречаники в свиной сетке

Раньше мы рассказывали о том, как испечь паску, которая тает во рту и долго не черствеет.

А еще писали о том, как готовить украинские сичики по старинному украинскому рецепту.

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Рецепты Приготовление Украинская кухня
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