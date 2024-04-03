Феерия вкуса! Сочные украинские сальники: как их приготовить по старинному рецепту
Необычное и вкусное блюдо сальники – это мясные "роллы", запеченные в духовке. История этого блюда происходит из Кировоградской и Черкасской областей, а еще многих областей в Центральной Украине.
Как приготовить украинские сальники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт Анны Козловой, размещенной на Shuba.
Для рецепта вам понадобится нечастый на наших кухнях ингредиент – свиная сетка. Ее мы используем как обертку, чтобы сформировать вкусные мясные роллы с богатой начинкой - сальники. Для начинки, кроме печени, нужен стакан гречки объемом 250 мл. А дальше останется только запечь эту вкусность в духовке.
Что вам потребуется:
- Жировая сетка - 600 г
- Свинина - 300 г
- Печень говяжья - 1 кг
- Гречневая крупа - 1 стакан
- Лук - 1 шт.
- Перец черный молотый - по своему вкусу
- Соль - по своему вкусу
Как готовить украинские сальники
Свиную сетку следует вымочить в холодной воде, промыть и нарезать на квадратики 10 на 10 см.
Гречку варим до готовности. Лук чистим, нарезаем кубиком, обжариваем до золотистого цвета. Добавляем к гречке.
Мясо и печень перемолоть и соединить с охлажденной гречкой и луком, посолить и поперчить, хорошо перемешать.
В кусочки сетки выкладываем фарш и заворачиваем, как голубцы, выкладываем сальники на противень.
Ставим противень в горячую печь на 15 минут. Затем убавляем огонь и еще где-то 20 минут готовим.
Приятного аппетита!
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