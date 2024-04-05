Пиріжки з черемшею: такі приготувати можна тільки навесні
Черемша - кулінарний символ весни. З нею готують багато страв, але найсмачніше - це свіжий салат. Росте черемша у лісі, де темно та волого. Однак вона занесена до Червоної книги України й просто так збирати її не можна. Якщо вам пощастить отримати її легальним способом, то варто приготувати страву, яка надовго залишиться у пам'яті.
Як приготувати пиріжки з черемшею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт каналу "Українська кухня".
Що вам знадобиться:
- Кефір - 400 мл
- Борошно - 450 г
- Сіль - 1 ч. ложка
- Сода харчова - 1 ч. ложка
Для начинки:
- Черемша - 100 г
- Яйця курячі - 5 шт.
- Сіль - до свого смаку
Додатково:
- Масло вершкове несолене - 40 г
Важливо! Черемша, яку продають на стихійних ринках - зібрана нелегально. Варто вирощувати черемшу самостійно. Якщо ж вам не пощастило з тим продуктом, то замініть черемшу у рецепті на листя шпинату, мангольду, зелену цибулю і додайте 1-2 зубчики часнику для аромату.
Як готувати пиріжки з черемшею
Кефір потрібно нагріти до теплого стану, додати сіль та перемішати. Окремо в просіяне борошно додайте соду та всипайте його частинами у кефір. Замісіть тісто. Добре його вимішайте, накрийте рушником і залиште на 20 хвилин відпочивати.
Приготуйте начинку. Яйця зваріть круто, проваріть їх 10 хвилин. Охолодіть та наріжте дрібними кубиками. Черемшу добре промийте і дрібно наріжте. Змішайте з яйцями, посоліть та перемішайте.
Тісто розділіть на 8 шматочків. На посипаній борошном поверхні розкачайте їх в овали. Зверху викладіть начинку та защипніть краї тіста. Злегка розкачайте сформовані пиріжки качалкою.
Смажити ці пиріжки потрібно на сухій сковороді на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки. Готові гарячі пиріжки змастіть вершковим маслом.
Раніше ми писали про те, як спекти паску, яка буде танути у роті та довго не буде черствіти.
А ще розповідали про те, як приготувати старовинні українські сальники.