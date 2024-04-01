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Пылевая буря из Сахары идет на Киев? Что не так с этой "страшилкой"

Понедельник 01 апреля 2024 12:40
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Пылевая буря из Сахары идет на Киев? Что не так с этой "страшилкой" Пылевая буря в Киеве - это не пылевая буря (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Утром 1 апреля в Telegram-каналах начали писать, что на Киев надвигается "пылевая буря из Сахары", из-за которой качество воздуха может ухудшиться. Жителей столицы призывают не оставлять открытыми окна.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что не так с сообщениями, которые распространяются в социальных сетях.

При написании материала использовались следующие источники: Facebook-страница Укргидрометцентра, Telegram-канал КГГА.

Пылевая буря накрыла Киев?

Около 9 утра в Гидрометцентре предупредили, что в Украину пришла пыль из Сахары. Она может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

Жители западных областей могли наблюдать это еще в воскресенье, а в понедельник она распространится на большинство регионов страны, в том числе и на Киев.

Пылевая буря из Сахары идет на Киев? Что не так с этой &quot;страшилкой&quot;

Пыль из Сахары добралась до Украины (карта: facebook.com/UkrHMC)

После этого столичные Telegram-каналы (в том числе и ресурс КГГА) начали писать именно о "пылевой буре".

Из-за этого навеивания паники Украинский гидрометеорологический центр вынужден был дать дополнительное объяснение и несколько успокоить людей.

"Запыленность воздуха пустынной пылью - это не пылевая буря! Для пылевой бури скорость ветра должна быть выше 12 м/с, а длиться это должно три часа и больше", - говорится в сообщении на Facebook-странице Гидрометцентра.

Вместе с тем синоптики не ожидают усиления скорости ветра, а значит, "и бури в этот раз не будет".

"Пожалуйста, не путайте легкое ухудшение видимости из-за пыли с опасным стихийным явлением. Не представляйте лишнего и не паникуйте", - обратились к киевлянам и жителям других городов эксперты.

Пылевая буря из Сахары идет на Киев? Что не так с этой &quot;страшилкой&quot;

Запыленность в Киеве (фото: facebook.com/UkrHMC)

Как уберечь здоровье от влияния запыленности воздуха

Среди основных рекомендаций, которых следует придерживаться в ближайшее время, есть такие:

  • закрыть окна
  • ограничить пребывание на улице
  • пить много воды
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум

Кстати, следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени в столице можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, ранее мы рассказывали, что температура в Киеве в конце марта поднялась до рекордных показателей.

Читайте также, как над Киевом "загорелось" небо после града.

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