Над Киевом "загорелось" небо. Смотрите, что случилось после града (невероятные фото)

29 марта жителей Киева могла удивить и приятно впечатлить погода. Сначала небо затянуло облаками и начался дождь, а потом все могли увидеть невероятную красоту.

РБК-Украина (проект Styler) собрало наиболее яркие кадры "горящего" неба над Киевом, которые вам могут понравиться.

"Подарки" от погоды

Сначала небо над Киевом затянуло облаками. Начался сильный дождь, а затем - град. На фоне того, что воздух в столице уже начал теплеть, снежные осадки всех удивили.

Град в Киеве (скриншот)

Радуга и багровое небо

А потом киевлян ждал более приятный сюрприз. Небо стало "гореть" прямо во время того, как улицы еще засыпало градом. Когда же ненастье угомонилось, появилась невероятная радуга.

Багровое небо в столице (скриншоты)

"Горящее" небо поразило сеть и жителей столицы. Все активно делятся кадрами с невероятной красотой и не скрывают восторга. Такое бывает очень редко.

Небо над Киевом (фото: РБК-Украина)

Радуга была настолько большой, что ее верхняя часть "пряталась" в облаках. Впрочем, от этого хуже не стало.

Радуга в Киеве (фото: t.me/privatnamemarnya)

Радуга в столице (скриншот)

Такие внезапные погодные изменения буквально взорвали сеть. Пользователи отмечают, что красота горящего неба поднимает настроение, а радуга дает надежду на то, что все будет хорошо.

Небо над Киевом (кадр предоставлен для РБК-Украина)