Температура в Киеве в конце марта поднялась до рекордных 25 градусов

В воскресенье 31 марта в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует норме конца мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию .

По данным климатологов, максимальная температура воздуха достигла 25,3 градуса тепла, что на 2,9 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 1968 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день и составила 16,9 градусов тепла, что превысило предыдущий рекордный показатель 1968 года на 1,6 градуса.

Погода в марте

По данным обсерватории, среднемесячная температура воздуха марта в Киеве составила 4,8 градуса, что выше климатической нормы на 2,3 градуса. В рейтинге самых теплых март этого года занял 12 позицию.

Холоднее всего было 8 марта, когда минимальная температура снизилась к утру до 4,8 градусов мороза, а теплее всего - 31 числа, когда максимальная температура повысилась до 25,3 градусов тепла.

Осадков по проспекту Науки выпало 55 мм или 138 % климатической нормы.

Аномальное тепло

Напомним, по данным Укргидрометцентра, аномально теплая погода в Украине в последние дни была вызвана волной из западного Средиземноморья.

Вместе с теплом в Украину пришла пыль из Сахары. Украинцев призвали закрывать окна и предупредили о вредности пыли для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.