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Пилова буря із Сахари йде на Київ? Що не так з цією "лякалкою"

Понеділок 01 квітня 2024 12:40
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Пилова буря із Сахари йде на Київ? Що не так з цією "лякалкою" Пилова буря в Києві - це не пилова буря (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Вранці 1 квітня в Telegram-каналах почали писати, що на Київ насувається "пилова буря із Сахари", через яку якість повітря може погіршитися. Жителів столиці закликають не лишати вікна відчиненими.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не так із повідомленнями, які ширяться у соціальних мережах.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Facebook-сторінка Укргідрометцентру, Telegram-канал КМДА.

Пилова буря накрила Київ?

Близько 9 ранку у Гідрометцентрі попередили, що до України прийшов пил із Сахари. Він може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

Мешканці західних областей могли спостерігати це ще у неділю, а в понеділок він пошириться на більшість регіонів країни, в тому числі - й на Київ.

Пилова буря із Сахари йде на Київ? Що не так з цією &quot;лякалкою&quot;

Пил із Сахари дістався України (карта: facebook.com/UkrHMC)

Після цього столичні Telegram-канали (зокрема й ресурс КМДА) почали писати саме про "пилову бурю".

Через це навіювання паніки Український гідрометеорологічний центр змушений був дати додаткове пояснення і дещо заспокоїти людей.

"Запиленість повітря пустельним пилом - це не пилова буря! Для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має три години й більше", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Гідрометцентру.

Разом із тим синоптики не очікують посилення швидкості вітру, а отже "і бурі цього разу не буде".

"Будь ласка, не плутайте легке погіршення видимості через пил із небезпечним стихійним явищем. Не уявляйте зайвого і не панікуйте", - звернулися до киян та мешканців інших міст експерти.

Пилова буря із Сахари йде на Київ? Що не так з цією &quot;лякалкою&quot;

Запиленість у Києві (фото: facebook.com/UkrHMC)

Як вберегти здоров'я від впливу запиленості повітря

Серед основних рекомендацій, яких варто дотримуватися найближчим часом, є такі:

  • закрити вікна
  • обмежити перебування на вулиці
  • пити багато води
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум

До слова, стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу у столиці можна за посиланням та у додатку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що температура в Києві наприкінці березня піднялася до рекордних показників.

Читайте також, як над Києвом "запалало" небо після граду.

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