Пилова буря із Сахари йде на Київ? Що не так з цією "лякалкою"

Вранці 1 квітня в Telegram-каналах почали писати, що на Київ насувається "пилова буря із Сахари", через яку якість повітря може погіршитися. Жителів столиці закликають не лишати вікна відчиненими.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не так із повідомленнями, які ширяться у соціальних мережах.

Пилова буря накрила Київ?

Близько 9 ранку у Гідрометцентрі попередили, що до України прийшов пил із Сахари. Він може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

Мешканці західних областей могли спостерігати це ще у неділю, а в понеділок він пошириться на більшість регіонів країни, в тому числі - й на Київ.

Пил із Сахари дістався України (карта: facebook.com/UkrHMC)

Після цього столичні Telegram-канали (зокрема й ресурс КМДА) почали писати саме про "пилову бурю".

Через це навіювання паніки Український гідрометеорологічний центр змушений був дати додаткове пояснення і дещо заспокоїти людей.

"Запиленість повітря пустельним пилом - це не пилова буря! Для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має три години й більше", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Гідрометцентру.

Разом із тим синоптики не очікують посилення швидкості вітру, а отже "і бурі цього разу не буде".

"Будь ласка, не плутайте легке погіршення видимості через пил із небезпечним стихійним явищем. Не уявляйте зайвого і не панікуйте", - звернулися до киян та мешканців інших міст експерти.

Запиленість у Києві (фото: facebook.com/UkrHMC)

Як вберегти здоров'я від впливу запиленості повітря

Серед основних рекомендацій, яких варто дотримуватися найближчим часом, є такі:

закрити вікна

обмежити перебування на вулиці

пити багато води

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум

До слова, стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу у столиці можна за посиланням та у додатку "Київ Цифровий".