Пилова буря із Сахари йде на Київ? Що не так з цією "лякалкою"
Вранці 1 квітня в Telegram-каналах почали писати, що на Київ насувається "пилова буря із Сахари", через яку якість повітря може погіршитися. Жителів столиці закликають не лишати вікна відчиненими.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не так із повідомленнями, які ширяться у соціальних мережах.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Facebook-сторінка Укргідрометцентру, Telegram-канал КМДА.
Пилова буря накрила Київ?
Близько 9 ранку у Гідрометцентрі попередили, що до України прийшов пил із Сахари. Він може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.
Мешканці західних областей могли спостерігати це ще у неділю, а в понеділок він пошириться на більшість регіонів країни, в тому числі - й на Київ.
Пил із Сахари дістався України (карта: facebook.com/UkrHMC)
Після цього столичні Telegram-канали (зокрема й ресурс КМДА) почали писати саме про "пилову бурю".
Через це навіювання паніки Український гідрометеорологічний центр змушений був дати додаткове пояснення і дещо заспокоїти людей.
"Запиленість повітря пустельним пилом - це не пилова буря! Для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має три години й більше", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Гідрометцентру.
Разом із тим синоптики не очікують посилення швидкості вітру, а отже "і бурі цього разу не буде".
"Будь ласка, не плутайте легке погіршення видимості через пил із небезпечним стихійним явищем. Не уявляйте зайвого і не панікуйте", - звернулися до киян та мешканців інших міст експерти.
Запиленість у Києві (фото: facebook.com/UkrHMC)
Як вберегти здоров'я від впливу запиленості повітря
Серед основних рекомендацій, яких варто дотримуватися найближчим часом, є такі:
- закрити вікна
- обмежити перебування на вулиці
- пити багато води
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум
До слова, стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу у столиці можна за посиланням та у додатку "Київ Цифровий".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що температура в Києві наприкінці березня піднялася до рекордних показників.
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