Под каре: 5 украинских звезд, которым идет короткая стрижка

Каждой женщине время от времени хочется изменить свой образ. Самый простой способ сделать это - поэкспериментировать с длиной волос. А если новая стрижка действительно подходит, то это не только приносит желаемые изменения, но и поднимает настроение.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть, кто из наших знаменитостей не зря сел в парикмахерское кресло и для кого короткая стрижка стала действительно удачным выбором.

Lida Lee

Украинская певица Lida Lee недавно решила изменить свой имидж после того, как находилась в тяжелом эмоциональном состоянии.

Звезда отказалась от привычного каре и заявила о том, что она стала новой. Исполнительница подчеркнула, что у нее получилось попрощаться "с привидениями прошлого".

Lida Lee до и после смены имиджа (фото: instagram.com/lidalee_official)

Елена Кравец

Бывшая актриса "95-го квартала" Елена Кравец часто экспериментирует со своей прической. Долгие годы зрители видели ее на сцене с удлиненным каре до плеч, а затем - с коротким боб-каре с челкой. Сейчас знаменитость снова решила отращивать волосы.

Елена Кравец до и после смены имиджа (фото: instagram.com/lennykravets ​​)

Злата Огневич

Огневич признается, что время от времени ей хочется перемен. Обычно это связано с личной жизнью или творчеством.

Когда-то у нее были темные волосы длиной ниже лопаток. А теперь у исполнительницы объемная короткая прическа к плечам.

Злата Огневич до и после смены имиджа (фото: instagram.com/zlata.ognevich​)

Саша Бо

А вот блогерша-миллионница Саша Бо решилась на изменения из-за проблем со здоровьем.

В парикмахерское кресло она села тогда, когда поняла, что буквально "лысеет".

Теперь у инфлюэнсерши длинное каре, которое фаны Александры оценили.

Саша Бо до и после смены имиджа (фото: instagram.com/sashaabo)

Яна Глущенко

Ранее звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко была обладательницей длинных волос, но после недавних кардинальных изменений длина локонов заметно укоротилась.

Артистка оставила минимальную длину, но челку решила не отрезать.

Яна Глущенко до и после смены имиджа (фото: instagram.com/yamo4ka​​)