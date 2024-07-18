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5 звезд, которые никогда не обнажаются на экране

Четверг 18 июля 2024 09:00
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5 звезд, которые никогда не обнажаются на экране Сара Джессика Паркер и Риз Уизерспун (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Если для одних актеров участие в откровенных сценах на экране является обычной частью их профессии, некоторые категорически отказываются сниматься обнаженными.

О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Сара Джессика Паркер

Звезда, которая стала известной благодаря роли Кэрри в нашумевшем сериале "Секс в большом городе", была единственной из главных актрис, кто не появлялся обнаженной на экране.

Паркер признавалась, что не любит видеть себя без одежды и что ее скромность не позволяет ей сниматься в откровенных сценах.

"Никто не заплатит мне достаточно, чтобы сниматься голой. Бляж откровенных сцен - часть моего контракта", - подчеркнула актриса.

5 звезд, которые никогда не обнажаются на экране

Сара Джессика Паркер (фото: Getty Images)

Риз Уизерспун

В начале своей карьеры 2001 года 25-летняя Риз Уизерспун заявила, что никогда не будет участвовать в обнаженных съемках, и у нее есть на это серьезные причины.

По мнению звезды фильма "Блондинка в законе", такие сцены неизбежно способствуют объективизации женщин.

Уизерспун отметила, что для нее это неприемлемо, и ей сложно понять, почему ее коллеги соглашаются на такие роли.

5 звезд, которые никогда не обнажаются на экране

Риз Уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Джулия Робертс

Для звезды культовой романтической комедии "Красавица" любые откровенные сцены в кадре были под запретом. Кто бы мог подумать, что даже обнаженные ноги в фильме принадлежат не Робертс, а ее дублеру?

5 звезд, которые никогда не обнажаются на экране

Джулия Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts​​)

Эмма Уотсон

Безумный успех пришел к Уотсону еще в детстве, когда она сыграла Гермиону Грейнджер в экранизации романов о Гарри Поттере. Повзрослев, актриса отошла от образа Гермионы и доказала кинокритикам, что способна блестяще справиться и с другими новыми для себя ролями.

Однако Эмма до сих пор не обнажается в кино из-за своей первой роли. Она считает образ Гермионы слишком чистым и невинным и не хочет разрушать его даже спустя много лет.

5 звезд, которые никогда не обнажаются на экране

Эмма Уотсон (фото: instagram.com/emmawatson)

Блейк Лайвли

Известная актриса и мать четырех детей также не считают нужным появляться обнаженной на экране. По ее мнению, показывать грудь в кино просто неэстетично.

"Я не понимаю, зачем это делают другие, и не готова делать сама", - признавалась Блейк.

5 звезд, которые никогда не обнажаются на экране

Блейк Лайвли (фото: instagram.com/blakelively)

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При написании материала использовались следующие источники: Daily Mail, People.

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