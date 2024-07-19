ua en ru
Пт, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під каре: 5 українських зірок, яким личить коротка стрижка

П'ятниця 19 липня 2024 09:10
UA EN RU
Під каре: 5 українських зірок, яким личить коротка стрижка Злата Огнєвіч і Олена Кравець (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Кожній жінці час від часу хочеться змінити свій образ. Найпростіший спосіб зробити це - поекспериментувати з довжиною волосся. А якщо нова стрижка дійсно пасує, то це не тільки приносить бажані зміни, а й піднімає настрій.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує подивитися, хто з наших знаменитостей не даремно сів у перукарське крісло і для кого коротка стрижка стала дійсно вдалим вибором.

Lida Lee

Українська співачка Lida Lee нещодавно вирішила змінити свій імідж після того, як перебувала у доволі важкому емоційному стані.

Зірка відмовилася від звичного каре і заявила про те, що вона стала новою. Виконавиця наголосила, що в неї вийшло попрощатися "з привидами минулого".

Під каре: 5 українських зірок, яким личить коротка стрижка

Під каре: 5 українських зірок, яким личить коротка стрижка

Lida Lee до та після зміни іміджу (фото: instagram.com/lidalee_official)

Олена Кравець

Колишня акторка "95-го кварталу" Олена Кравець часто експерементує зі своєю зачіскою. Довгі роки глядачі бачили її на сцені з подовженим каре до плечей, а потім - з коротким боб-каре з чубчиком. Зараз знаменитість знову вирішила відрощувати волосся.

Під каре: 5 українських зірок, яким личить коротка стрижка

Під каре: 5 українських зірок, яким личить коротка стрижка

Олена Кравець до та після зміни іміджу (фото: instagram.com/lennykravets​​​​​​​)

Злата Огнєвіч

Огнєвіч зізнається, що час від часу їй хочеться змін. Зазвичай це пов'язано з особистим життям, або ж творчістю.

Колись вона мала темне волосся довжиною нижче лопаток. А зараз у виконавиці об'ємна коротка зачіска до плечей.

Під каре: 5 українських зірок, яким личить коротка стрижка

Під каре: 5 українських зірок, яким личить коротка стрижка

Злата Огнєвіч до та після зміни іміджу (фото: instagram.com/zlata.ognevich​​​​​​​)

Саша Бо

А ось блогерка-мільйонниця Саша Бо наважилася на зміни через проблеми зі здоров’ям.

У перукарське крісло вона сіла тоді, коли зрозуміла, що буквально "лисіє".

Тепер в інфлюенсерки довге каре, яке фани Олександри оцінили.

Під каре: 5 українських зірок, яким личить коротка стрижка

Під каре: 5 українських зірок, яким личить коротка стрижка

Саша Бо до та після зміни іміджу (фото: instagram.com/sashaabo)

Яна Глущенко

Раніше зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко була власницею довгого волосся, але після нещодавніх кардинальних змін довжина локонів помітно вкоротилася.

Артистка залишила мінімальну довжину, та чубчик вирішила не відрізати.

Під каре: 5 українських зірок, яким личить коротка стрижка

Під каре: 5 українських зірок, яким личить коротка стрижка

Яна Глущенко до та після зміни іміджу (фото: instagram.com/yamo4ka​​​​​​​)

Раніше ми писали про 5 зірок, які ніколи не оголюються на екрані.

Також ми писали про знаменитостей, які виглядають старше свого віку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Кравець Злата Огнєвіч Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни, - Зеленський
Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни, - Зеленський