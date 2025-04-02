Жертвы зависимости: 7 актеров, чью карьеру разрушили вредные привычки

Голливуд - это место, где слава и успех могут исчезнуть так же быстро, как и появились. Некоторые актеры, которые имели все шансы на блестящую карьеру, потеряли ее из-за собственных слабостей. Алкоголь, наркотики, агрессивное поведение и другие пагубные привычки стали для них роковыми.

РБК-Украина (проект Styler) вспоминает о 7 звездах, которые могли бы достичь еще большего, если бы не их разрушительные страсти.

Шайа Лабаф

Шайа Лабаф начинал свою карьеру как один из самых перспективных молодых актёров. Большим прорывом для него стала роль в серии боевиков "Трансформеры" режиссера Майкла Бэя. Шайа Лабафф (фото: Википедия)

Однако, несмотря на очевидный талант, Лабаф не смог преодолеть свои внутренние проблемы. Алкогольная зависимость приводила его к конфликтам, агрессивным высказываниям и даже к провокационным поступкам. Последним крупным проектом Шайи был фильм "Ярость", но после этого крупные студии стали уклоняться от сотрудничества с ним. Это настоящее разочарование.

Роберт Дауни-младший

Борьба Роберта Дауни-младшего с зависимостью от алкоголя и наркотиков стала неотъемлемой частью его биографии. Однако он сумел преодолеть эти проблемы и сегодня является одним из самых высокооплачиваемых актеров мира. Роберт Дауни-младший (фото: Википедия)

В свое время съемки с его участием были почти невозможными из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками. В 1996 году его арестовали за хранение героина и кокаина, и актер оказался в замкнутом круге зависимости. Вырваться из него было крайне сложно, но Дауни все же смог преодолеть этот путь, балансируя буквально на грани.

Линдси Лохан

Линдси Лохан, как и многие другие дети-актеры, столкнулась с серьезными проблемами, связанными с наркотиками и алкоголем. Кроме того, ей пришлось взять на себя ответственность за своих проблемных родителей, что в итоге привело к госпитализации в 2006 году во время съемок. Линдси Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Голливудские продюсеры начали считать ее ненадежной, что привело к многочисленным арестам и посещениям реабилитационных центров. Сейчас актриса понемногу возвращается на экраны.

Маколей Калкин

В 2004 году звезда "Один дома" Маколей Калкин попал в руки полиции из-за хранения ксанакса и марихуаны, что произошло во время тяжелого периода в его жизни. Тем не менее, он смог преодолеть свою зависимость и постепенно вернулся к активной деятельности. Маколей Калкин (фото: instagram.com/culkamania)

За последние годы он основал рок-группу The Pizza Underground (трибьют к Velvet Underground), снялся в нескольких инди-фильмах, сыграл в сериале "Американская история ужасов" и создал свой собственный сайт о стиле жизни под названием Bunny Ears.

Хит Леджер

Звезда "Темного рыцаря" Хит Леджер трагически умер в 2008 году из-за токсичной комбинации шести лекарств, которые обычно отпускаются по рецепту. Его смерть шокировала не только его фанатов, но и весь мир. Хит Леджер (фото: Википедия)

Леджер, вероятно, употреблял кокаин, хотя детали его потребления наркотиков оставались неподтвержденными. Он отрицал, что употреблял героин, даже когда готовился к роли наркозависимого в фильме "Кэнди". Однако, очевидно, актер принимал рецептурные препараты, возможно, не по назначению.

Мел Гибсон

Успешная голливудская карьера актера попала под удар, когда в 2006 году его арестовали за вождение в нетрезвом виде, а последовавшие за этим антисемитские высказывания стали главными темами новостей. Мел Гибсон (фото: Википедия)

После этого Мел Гибсон обратился к 12-шаговой программе Анонимных Алкоголиков, где достиг значительных успехов. Он считает эту программу важной в его жизни, поскольку она помогла изменить его отношение к себе, и десятки лет трезвости - это большое достижение, которым он гордится.

Николь Ричи

Актриса Николь Ричи имела проблемы с различными зависимостями, среди которых были героин, кокаин и марихуана. Это привело к трем арестам и пяти автомобильным авариям. Её борьба с зависимостями становилась всё сложнее: после того, как она проходила лечение от кокаина, Николь начала употреблять героин и была задержана за владение наркотиками в 2003 году. Николь Ричи (фото: instagram.com/nicolerichie)

Кроме того, возникли слухи о ее расстройствах пищевого поведения. Впрочем, она смогла пройти реабилитацию, осталась "чистой" и поддерживает трезвость уже много лет. Теперь ее жизнь спокойна, и она оставила позади гламурный образ жизни, который когда-то был частью ее реальности.

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