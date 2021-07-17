У співачки МакSим відмовляє права легеня: ШВЛ не допомагає (фото)

МакSим, яка вже майже місяць перебуває в штучній комі , зараз в критичному стані. Російській артистці різко стало гірше і у неї відмовляє права легеня.

Так, 38-річній артистці стає гірше і вона досі на ЕКМО. Рентген показав, що права легеня зірки припиняє працювати. Зокрема зазначається, що через серйозне ускладнення органу навіть не допомагає ШВЛ.

Окрім того, проблеми з роботою легень позначилися і на серці артистки. У неї збільшені ліві відділи серця, що говорить про лівошлуночкову недостатність.

Фото: у співачки МакSим відмовляє права легеня (instagram.com/maksimartist)