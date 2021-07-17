У певицы МакЅим отказывает правое легкое: ИВЛ не помогает (фото)
МакЅим, которая уже почти месяц находится в искусственной коме сейчас в критическом состоянии. Российской артистке резко стало хуже и у нее отказывает правое легкое.
Об этом пишет Telegram - канал Mash
Так, 38-летней артистке становится хуже и она до сих пор на ЭКМО. Рентген показал, что правое легкое звезды прекращает работать. В частности отмечается, что из-за серьезного осложнения органу даже не помогает ИВЛ.
Кроме того, проблемы с работой легких сказались и на сердце артистки. У нее увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности.
Фото: у певицы МакЅим отказывает правое легкое (instagram.com/maksimartist)
Ранее мы сообщали, что подруга МакЅим рассказала певица в критическом состоянии. В частности она заявила, что артистке резко стало хуже и у нее начался сепсис. При этом она подключена к ИВЛ и ЭКМО.
Также мы писали, что на лечение певицы идут миллионы. Артистка находится в VIP-палате и на ее лечение уходим много денег.