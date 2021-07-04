Стали відомі подробиці госпіталізації МакSим: на лікування йдуть мільйони

Співачка МакSим знаходиться в лікарні у важкому стані. Їй діагностували двосторонню полісегментарну пневмонію тяжкого ступеня. Крім того, лікарі знайшли у неї нове захворювання , яке, стало причиною різкого погіршення здоров'я. Зараз стало відомо, що артистка знаходиться в VIP-палаті і на її лікування йдемо багато грошей.

Двотижневе проживання у VIP-палаті коштує 1 мільйон рублів (13,6 тисячі доларів).

"Шкода її дуже. Привезли в преміум-відділення, так. Знаємо, що там лежить МакSим в поганому стані. Запитуємо, коронавірус? Кажуть, може, і не коронавірус. А тоді що?" - розповіли підсобні робітники клініки.

До хвороби і госпіталізації МакSим відзначила 38 день народження. Крім того, вона відкрила свою школу мистецтв. Підтримати артистку прийшли не тільки рідні та шанувальники, а й невролог Раміль Артюшев.

Раніше саме цей фахівець допоміг співачці впоратись з алкогольною залежністю. Ходять чутки, що у пари зав'язалися романтичні стосунки, тому Раміль оплачує лікування співачки. Сам же лікар все заперечує, і каже, що у них з МакSим немає навіть дружніх зв'язків.

Що трапилося з МакSим

Співачці стало погано ще 11 червня на концерті в рідній Казані. Вона виступала з температурою 39.

19 червня лікарі діагностували пневмонію і 40% ураження легень. Після чого було прийнято рішення ввести її в штучну кому.

Через 8 днів з'явилася інформація про те, що у артистки уражено вже 80% легких.

Після цього у співачки виявили захворювання, яке вражає печінку.