Петиція щодо повернення громадянства Корбану вже набрала понад 23 тисячі підписів

Петиція про повернення громадянства бізнесмену, голові штабу терроборони Дніпра Геннадію Корбану зібрала вже понад 23 тисячі підписів.

Про це свідчить дані на сайт президент.

Для того, щоб петиція вирушила на розгляд президенту необхідно набрати 25 тисяч підписів.

Як відомо, 22 липня прикордонники не пустили Корбана в Україну і забрали український паспорт. Напередодні з'явилася інформація, що президент позбавив його українського громадянства.

У свою чергу мер Дніпра Борис Філатов назвав позбавлення громадянства Корбана "фатальною помилкою".

Також більше сотні політичних і громадських діячів, бізнесменів і представників інших сфер діяльності просять президента Володимира Зеленського переглянути рішення про позбавлення Корбана громадянства.