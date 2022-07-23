"Фатальна помилка": Філатов відреагував на позбавлення громадянства Корбана

Мер Дніпра Борис Філатов відреагував на вилучення українського паспорта у голови тероборони Дніпра Геннадія Корбана, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Філатова у Facebook .

За його словами, це "фатальна помилка", втім вона розкрила "колосальну інституційну проблему", яка схвилювала величезну кількість людей.

"Чому щороку, а особливо під час виборчих компаній, політики обіцяють вирішити проблему подвійного громадянства (громадянство країни-агресора не обговорюється) і щоразу забувають це зробити?

На якій підставі процедури як отримання/, так і виходу з громадянства України максимально формалізовані, непрозорі, тривалі за строками та мають під собою можливості для масових зловживань чиновників?

Що робити громадянам України, яких війна вигнала з рідної країни і зараз вони допомагають армії/волонтерять/страждають за Україну за кордоном і намагаються облаштуватись на новому місці також отримуючи громадянство країн, що їх притулили? Їх теж можуть потім не впустити додому, коли вирішать повернутися?

Яким буде підхід до вітчизняних підприємців, людей "світу", які зараз знаходяться вдома і витрачають на допомогу фронту величезні гроші, але в будь-який момент можуть бути піддані остракізму?" - написав Філатов.

Він також задається питанням, який тепер юридичний статус сотень тисяч українців, а також угорців, румунів чи поляків, які живуть на Закарпатті, Буковині чи Галичині та мають паспорти країн Євросоюзу.