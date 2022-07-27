Ярош, Кличко, Хмара та інші просять Зеленського повернути Корбану громадянство

Більше сотні політичних і громадських діячів, бізнесменів та представників інших сфер діяльності просять президента Володимира Зеленського переглянути рішення про позбавлення громадянства голови Штабу територіальної терборони Дніпра Геннадія Корбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкритий лист до президента.

Підписанти наголошують, що звертаються до глави держави як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод її громадян.

За їхніми словами, недопущення на територію України та позбавлення громадянства керівника Штабу територіальної терборони Дніпра Геннадія Корбана "не мають нічого спільного з законом, грубо порушують статтю 25 Конституції України.

На думку підписантів, це завдає удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни - по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору російській агресії.

Внесок Корбана у справу захисту України зараз, як і у 2014 році ініціатори звернення вважають вагомим та беззаперечним.

"Зараз як ніколи потрібна єдність влади і суспільства, єдність всіх українців заради перемоги України у священній війні за незалежність.І все, що цьому заважає - політичні ігри, зведення особистих порахунків, все дріб‘язкове і неузгоджене з правом і державним інтересом - має бути відкинуте або хоча б відкладене", - йдеться в листі.

Під листом є більше сотні підписів, серед яких: керівник УДА екснардеп Дмитро Ярош, мер Києва Віталій Кличко, очільник Дніпра Борис Філатов, голови Чернігова, Миколаєва, Рівного та ще низки міст, Герой України, народний депутат України I, II та IV скликань Степан Хмара та ексгенпрокурор Юрій Луценко.