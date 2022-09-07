Петиция о возвращении гражданства Корбану уже набрала более 23 тысячи подписей

Петиция о возвращении гражданства бизнесмену, главе штаба терробороны Днепра Геннадию Корбану собрала уже более 23 тысячи подписей.

Об этом свидетельствует данные на сайте президента.

Для того, чтобы петиция отправилась на рассмотрение президенту необходимо набрать 25 тысяч подписей.

Как известно, 22 июля пограничники не пустили Корбана в Украину и забрали украинский паспорт. Накануне появилась информация, что президент лишил его украинского гражданства.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов назвал лишение гражданства Корбана "роковой ошибкой".

Также более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности просят президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства.