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Ці пісні піднімуть бойовий дух у боротьбі з агресором: добірка найкращих відео

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Четвер 24 лютого 2022 17:11
Ці пісні піднімуть бойовий дух у боротьбі з агресором: добірка найкращих відео Фото: пісні для підняття духу (УНІАН)
Автор: Світлана Мащенко

Після вторгнення російських військ на територію України українці стали піддаватися панічним настроям. Але страх, паніка - не вихід в ситуації, що склалася. Зараз нам усім потрібно бути сильними і згуртованими перед обличчям реального ворога, який вторгся на нашу землю.

Дивіться нижче на Styler добірку патріотичних пісень, які допоможуть нашому духу вистояти.

Гурт Кому вниз, "Гей, Січ іде"

ATSYKI Z FRANEKA/PZF, "ЖовтоСині", Гімн футбольних уболівальників

Звичайно ж, як без "Батько наш - Бандера"

Раніше ми писали, що відбувається в Харкові, Дніпрі, Одесі та інших містах України.

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