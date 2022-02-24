Ці пісні піднімуть бойовий дух у боротьбі з агресором: добірка найкращих відео
Фото: пісні для підняття духу (УНІАН)
Після вторгнення російських військ на територію України українці стали піддаватися панічним настроям. Але страх, паніка - не вихід в ситуації, що склалася. Зараз нам усім потрібно бути сильними і згуртованими перед обличчям реального ворога, який вторгся на нашу землю.
Дивіться нижче на Styler добірку патріотичних пісень, які допоможуть нашому духу вистояти.
Гурт Кому вниз, "Гей, Січ іде"
ATSYKI Z FRANEKA/PZF, "ЖовтоСині", Гімн футбольних уболівальників
Звичайно ж, як без "Батько наш - Бандера"