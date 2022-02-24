Ситуація в Дніпрі прямо зараз: що відбувається в місті

Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі 24 лютого 2022 року. Багато наших міст зазнали ракетних ударів, в районі кордону з Білоруссю атаковані українські прикордонники.

Про те, що зараз відбувається в Дніпрі, як тут люди реагують на обстановку в країні, що з транспортом, об'єктами інфраструктури читайте - в текстовому онлайні РБК-Україна.

Аеропорт у Дніпрі закритий

У зв'язку з ситуацією в країні в Дніпрі закрили аеропорт. За повідомленням NOTAM, аеропорт закрили з 00: 00 23 лютого.

Мерія Дніпра закликає не вести дітей до школи

Мерія Дніпра закликає батьків залишити дітей вдома і зберігати спокій. Про це написав мер Дніпра Бориса Філатова у Facebook.

"Батьки, дітей в школи і садки не ведемо. До особливих розпоряджень.

Знаходимося вдома. Будь ласка, репост. Також прошу всіх утриматися від постів "тут вибух", "сюди скинули бомбу". Не розганяйте фейки про"десант в Маріуполі та Одесі". Займіться краще рідними і близькими. Поки "працюють" по військових частинах і ППО. Загрози цивільним немає. Далі буду інформувати", - написав він.

Перекритий рух на трасах

Як повідомляє Служба автошляхів області з метою безпеки, поліція перекрила рух.