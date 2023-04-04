Песах 2023: дата празднования, традиции и запрета еврейской Пасхи

16 апреля по христианской вере отмечают Пасху. В иудейской вере есть Песах, который часто приравнивают к Пасхе. Однако на самом деле эти две даты не имеют ничего общего.

Что нужно знать о Песах 2023 - подробнее читайте в материале Styler.

Дата празднования

Песах - это центральный иудейский праздник в память о выходе из Египта. Этот день никак не связан с Пасхой, ведь евреи празднуют свое освобождение от рабства.

По еврейскому календарю Песах отмечают на 14 день месяца Нисан. Это первый месяц библейского года в еврейском календаре, который проходит примерно до марта-апреля григорианского исчисления. Песах отмечается в течение 7 дней в Израиле и 8 дней за его пределами.

В 2023 году праздник выпадает на 6 апреля. Следует отметить, что сутки в еврейском календаре начинаются с вечера предыдущего дня. Таким образом, Песах начинается вечером 5 апреля.

Закончится празднование Песаха 12 апреля в Израиле и 13 апреля за границей.

Иудейский Песах не имеет ничего общего с христианской Пасхой (фото: unsplah.com)

Как появился праздник

С иврита Песах переводится как "миновал, прошел мимо". Название появилось на память о том, что Всевышний миновал еврейские дома, уничтожая первенцев Египта.

Однажды пророк Моисей просил фараона освободить евреев из рабства, но тот всегда отказывал. За это на него и жителей свалились 10 страшных автомобилей небесных. Каждая из них была страшнее предыдущей.

Последним горем стало уничтожение все египетских первенцев. Но евреев это не коснулось. Тогда фараон отпустил евреев. Так порабощенный народ получил свободу.

Другие названия праздника:

Хаг а-Мацот - в память о том, что евреи питались матерью в годы рабства.

Хаг а-Авив - праздник весны, когда отмечается праздник.

Хаг а-Херут - в память о Выходе из Египта.

Традиции еврейского Песаха

Прежде всего, иудеи проводят дни в молитве и чтении Торы. Однако Песах состоит не только в этом.

В первый и второй день иудеи проводят ритуальный ужин, который называется Седер. На столе не может быть много блюд, поэтому приблизительное меню таково:

маца

бейца - сваренные вкрутую или запеченные в духовке яйца

мясо на кости

блюда с горькими травами и горькая зелень

вода с разведенной ложкой соли, чтобы обмакивать зелень

фрукты и блюда из них

После этих блюд могут подавать фаршированную рыбу. Из напитков разрешено вино и сок. Один бокал нужно обязательно оставить для пророка.

С третьего по шестой день верующие могут выходить на работу, но работать не принято. А седьмой и восьмой день - снова праздничные. Песах завершают молитвой, а также употреблением мацы и вина.

Во время Песаха верующим запрещено выполнять любую работу (фото: Getty Images)

Что нельзя делать во время Песаха