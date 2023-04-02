Пасхальные праздники могут подорвать здоровье: в чем угроза и как уберечься

Особенно плохо переедать тем, кто соблюдал строгий Пасхальный пост в течение 48 дней.

Пасхальные праздники - время для встреч с родными и близкими, но часто эти застолья сопровождаются большим количеством тяжелых калорийных блюд, алкоголя, что может отрицательно повлиять на здоровье, привести к проблемам с питанием.

О том, как праздновать Пасху без вреда для здоровья и каких советов следует придерживаться, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер, которая дает важные советы в Instagram .

Начните день со здорового завтрака

Один из способов предотвращения переедания на Пасху - начать день со здорового завтрака.

Утренний перекус, богатый белками и углеводами, может помочь уменьшить аппетит в течение дня и контролировать количество пищи, которую вы потребляете.

Составляйте тарелку разумно

Во время застолья важно избегать переедания и слишком жирной пищи. Контролируйте свою порцию и предпочтите различные продукты, чтобы получить достаточное количество питательных веществ.

Например, можно включить в свой обед салат из свежих овощей, рыбу или мясо с низким содержанием жира. Старайтесь есть медленно и внимательно, чтобы почувствовать сытость и не съесть лишнее.

Уменьшите потребление алкоголя

Православные христиане по традиции пьют на Пасху кагор - красное сладкое крепкое вино, символизирующее кровь Христа. Однако важно помнить, что большое количество алкоголя может быть вредным для здоровья и привести к перееданию.

Рекомендуется потреблять алкоголь в умеренных количествах и обеспечить свое тело достаточным количеством воды или лучше всего предпочесть безалкогольные напитки.

Приготовьте полезные блюда

Приготовление здоровых блюд может помочь снизить калорийность и жирность, снизить риск переедания. Рекомендуется использовать следующие способы приготовления: запекание, гриль или на пару.

Старайтесь отдавать предпочтение свежим и натуральным ингредиентам. Например, можно приготовить рыбу или мясо со специями и овощами на гриле или запечь в духовке с овощами.

"Помните, что здоровое питание - это ключ к долгой и счастливой жизни. Если вы хотите быть полным сил и сохранить свое здоровье во время празднования, следуйте рекомендациям по умеренному потреблению алкоголя и приготовлению полезных блюд. Не забывайте также о важности регулярной физической активности и достаточного отдыха", - посоветовала Ульяна.