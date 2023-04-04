Песах 2023: дата святкування, традиції та заборони єврейського Великодня
16 квітня за християнською вірою відзначають Великдень. У юдейській вірі є Песах, який часто прирівнюють до Великодня. Однак насправді ці дві дати не мають нічого спільного.
Що потрібно знати про Песах 2023 - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Дата святкування
Песах - це центральне юдейське свято на згадку про вихід з Єгипту. Цей день ніяк не пов'язаний із Великоднем, адже євреї святкують своє звільнення з рабства.
За єврейським календарем Песах відзначають на 14 день місяця Нісан. Це перший місяць біблійного року в єврейському календарі, який триває приблизно до березня-квітня григоріанського числення. Песах святкується протягом 7 днів в Ізраїлі та 8 днів за його межами.
У 2023 році свято випадає на 6 квітня. Варто зазначити, що доба в єврейському календарі починається з вечора попереднього дня. Таким чином Песах починається ввечері 5 квітня.
Закінчиться святкування Песаха 12 квітня в Ізраїлі та 13 квітня за кордоном.
Юдейський Песах не має нічого спільного з християнським Великоднем (фото: unsplah.com)
Як з'явилося свято
З івриту Песах перекладається як "минув, пройшов повз". Назва з'явилася на пам'ять про те, що Всевишній минув єврейські будинки, знищуючи первістків Єгипту.
Одного разу пророк Мойсей просив у фараона звільнити євреїв з рабства, але той завжди відмовляв. За це на нього та мешканців звалилися 10 страшних кар небесних. Кожна з них була страшнішою за попередню.
Останнім горем стало знищення всіх єгипетських первістків. Але євреїв це не торкнулося. Тоді фараон відпустив євреїв. Так поневолений народ отримав свободу.
Інші назви свята:
- Хаг а-Мацот - у пам'ять про те, що євреї харчувалися мацою в роки рабства.
- Хаг а-Авів - свято весни, коли відзначається свято.
- Хаг а-Херут - на згадку про Вихід з Єгипту.
Традиції єврейського Песаха
Насамперед юдеї проводять дні в молитві та читанні Тори. Проте Песах полягає не лише в цьому.
У перший і другий день юдеї проводять ритуальну вечерю, яка називається Седер. На столі не може бути багато страв, тому приблизне меню таке:
- маца
- бейца - зварені круто або запечені в духовці яйця
- м’ясо на кістці
- страви з гіркими травами та гірка зелень
- вода з розведеною ложкою солі, щоб вмочати зелень
- фрукти та страви з них
Після цих страв можуть подавати фаршировану рибу. З напоїв дозволено вино та сік. Один келих потрібно обов'язково залишити для пророка.
З третього по шостий день віряни можуть виходити на роботу, але працювати не заведено. А сьомий і восьмий день - знову святкові. Песах завершують молитвою, а також вживанням маци та вина.
Під час Песаха вірянам заборонено виконувати будь-яку роботу (фото: Getty Images)
Що не можна робити під час Песаха
- Заборонено вживати та тримати вдома продукти, виготовлені в результаті бродіння або виготовляють на заквасці та дріжджах.
- Не можна користуватися звичайним посудом, оскільки він вбирає в себе заборонені продукти протягом року.
- У перший і в останній день Песаха заборонено виконувати будь-яку роботу.
Раніше ми розповідали, що обов'язково потрібно покласти до великоднього кошика.
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