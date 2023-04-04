Песах 2023: дата святкування, традиції та заборони єврейського Великодня

16 квітня за християнською вірою відзначають Великдень. У юдейській вірі є Песах, який часто прирівнюють до Великодня. Однак насправді ці дві дати не мають нічого спільного.

Що потрібно знати про Песах 2023 - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Дата святкування

Песах - це центральне юдейське свято на згадку про вихід з Єгипту. Цей день ніяк не пов'язаний із Великоднем, адже євреї святкують своє звільнення з рабства.

За єврейським календарем Песах відзначають на 14 день місяця Нісан. Це перший місяць біблійного року в єврейському календарі, який триває приблизно до березня-квітня григоріанського числення. Песах святкується протягом 7 днів в Ізраїлі та 8 днів за його межами.

У 2023 році свято випадає на 6 квітня. Варто зазначити, що доба в єврейському календарі починається з вечора попереднього дня. Таким чином Песах починається ввечері 5 квітня.

Закінчиться святкування Песаха 12 квітня в Ізраїлі та 13 квітня за кордоном.

Юдейський Песах не має нічого спільного з християнським Великоднем (фото: unsplah.com)

Як з'явилося свято

З івриту Песах перекладається як "минув, пройшов повз". Назва з'явилася на пам'ять про те, що Всевишній минув єврейські будинки, знищуючи первістків Єгипту.

Одного разу пророк Мойсей просив у фараона звільнити євреїв з рабства, але той завжди відмовляв. За це на нього та мешканців звалилися 10 страшних кар небесних. Кожна з них була страшнішою за попередню.

Останнім горем стало знищення всіх єгипетських первістків. Але євреїв це не торкнулося. Тоді фараон відпустив євреїв. Так поневолений народ отримав свободу.

Інші назви свята:

Хаг а-Мацот - у пам'ять про те, що євреї харчувалися мацою в роки рабства.

Хаг а-Авів - свято весни, коли відзначається свято.

Хаг а-Херут - на згадку про Вихід з Єгипту.

Традиції єврейського Песаха

Насамперед юдеї проводять дні в молитві та читанні Тори. Проте Песах полягає не лише в цьому.

У перший і другий день юдеї проводять ритуальну вечерю, яка називається Седер. На столі не може бути багато страв, тому приблизне меню таке:

маца

бейца - зварені круто або запечені в духовці яйця

м’ясо на кістці

страви з гіркими травами та гірка зелень

вода з розведеною ложкою солі, щоб вмочати зелень

фрукти та страви з них

Після цих страв можуть подавати фаршировану рибу. З напоїв дозволено вино та сік. Один келих потрібно обов'язково залишити для пророка.

З третього по шостий день віряни можуть виходити на роботу, але працювати не заведено. А сьомий і восьмий день - знову святкові. Песах завершують молитвою, а також вживанням маци та вина.

Під час Песаха вірянам заборонено виконувати будь-яку роботу (фото: Getty Images)

Що не можна робити під час Песаха