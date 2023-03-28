Что обязательно должно быть в пасхальной корзине, а что класть туда нельзя
Совсем скоро украинцы будут отмечать Пасху и выполнять одну из традиций праздника - собирать пасхальную корзинку для освящения в церкви. В корзину традиционно складывают паску, яйца и другие продукты.
Что нужно положить в пасхальную корзинку обязательно, а что туда класть не стоит - читайте в материале ниже.
Что нужно положить в пасхальную корзину
Каждый предмет в праздничной корзине имеет свое символическое значение. В разных регионах Украины состав такой корзины может несущественно отличаться.
Основной список:
Испеченная паска - символизирует гроб Господень
Писанки - символ новой жизни и один из атрибутов Пасхи
Колбаса или буженина (иногда кладут сало) - символизирует жертвы, искупающие грехи человечества
Сливочное масло (домашнее) - его делают в форме овала или заменяют на круглый сыр.
Хрен - символ силы духа
Свеча - вставляют в паску во время службы
Накрывают корзину обязательно вышитым вручную полотенцем. Желательно, чтобы полотенце было сделано собственными руками. Украшают корзину веточкой вечнозеленого куста или дерева - это символизирует вечность.
Важный нюанс. Количество еды в корзине должно соответствовать тому, сколько съедят члены семьи во время Пасхи. Выбрасывать продукты, которые освятили в церкви - нельзя. Но ими можно поделиться с неимущими.
А что нельзя класть в пасхальную корзину
Согласно церковным правилам, в праздничную корзину не кладут алкоголь. Есть небольшое исключение - красное церковное вино. Однако в каждой церкви могут быть свои порядки, и стоит узнать заранее - можно ли.
- Не кладут в корзину кровяную колбасу
- Нельзя класть материальные ценности - ключи, деньги, кошелек, украшения
- Не нужно ставить в корзину соль или перец
- Не место в корзине фруктам и овощам
- Нельзя класть острые и режущие предмете - например, нож.
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