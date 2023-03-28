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Что обязательно должно быть в пасхальной корзине, а что класть туда нельзя

Новина українською →
Вторник 28 марта 2023 12:15
Что обязательно должно быть в пасхальной корзине, а что класть туда нельзя Что нужно положить в пасхальную корзину, а что класть нельзя (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Совсем скоро украинцы будут отмечать Пасху и выполнять одну из традиций праздника - собирать пасхальную корзинку для освящения в церкви. В корзину традиционно складывают паску, яйца и другие продукты.

Что нужно положить в пасхальную корзинку обязательно, а что туда класть не стоит - читайте в материале ниже.

Что нужно положить в пасхальную корзину

Каждый предмет в праздничной корзине имеет свое символическое значение. В разных регионах Украины состав такой корзины может несущественно отличаться.

Основной список:

Испеченная паска - символизирует гроб Господень

Писанки - символ новой жизни и один из атрибутов Пасхи

Колбаса или буженина (иногда кладут сало) - символизирует жертвы, искупающие грехи человечества

Сливочное масло (домашнее) - его делают в форме овала или заменяют на круглый сыр.

Хрен - символ силы духа

Свеча - вставляют в паску во время службы

Накрывают корзину обязательно вышитым вручную полотенцем. Желательно, чтобы полотенце было сделано собственными руками. Украшают корзину веточкой вечнозеленого куста или дерева - это символизирует вечность.

Важный нюанс. Количество еды в корзине должно соответствовать тому, сколько съедят члены семьи во время Пасхи. Выбрасывать продукты, которые освятили в церкви - нельзя. Но ими можно поделиться с неимущими.

А что нельзя класть в пасхальную корзину

Согласно церковным правилам, в праздничную корзину не кладут алкоголь. Есть небольшое исключение - красное церковное вино. Однако в каждой церкви могут быть свои порядки, и стоит узнать заранее - можно ли.

  • Не кладут в корзину кровяную колбасу
  • Нельзя класть материальные ценности - ключи, деньги, кошелек, украшения
  • Не нужно ставить в корзину соль или перец
  • Не место в корзине фруктам и овощам
  • Нельзя класть острые и режущие предмете - например, нож.

Кстати, ранее мы писали о том, когда будем отмечать Вербное воскресенье в 2023 году.

А еще рассказывали о том, как приготовить идеальную глазурь для паски.

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