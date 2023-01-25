Пережил оккупацию и российский плен, сбежал в Беларуси и вернулся к семье: всплыли детали истории кота Макса из Бучи
От агрессии российских оккупантов в Украине страдают не только люди, но и животные. Многие истории спасения четверолапых питомцев, выживших в сложнейших условиях и благодаря помощи волонтеров получивших возможность вернуться к своим владельцам - не перестают удивлять.
Сейчас стали известны подробности удивительной истории кота по кличке Макс из Бучи, который пережил оккупацию и похищение, сумел скрыться от отступающих российских захватчиков уже в Беларуси, а затем воссоединился со своей хозяйкой, но уже в Европе.
Детали приключений пушистого питомца раскрыла владелица кота Алена Гончарова, передает "Настоящее время".
Рыжий хвостатый гигант - Макс породы мейн-кун, ему уже шесть лет (родился кот в Одессе в 2016 году) - в день полномасштабного вторжения войск РФ гулял на улице в Буче. Семья проживала в доме недалеко от гостомельского аэропорта, который интервенты атаковали в первые часы нападения. Муж Алены, родом из Донецка, уговорил ее с маленьким сыном уехать из города в Житомир.
"Собирались в суматохе и не смогли найти Макса, который гулял во дворе. Николай планировал проводить жену, а потом вернуться за вещами и Максом. Однако не успел. Российский десант уже высадился в Гостомеле", - говорится в публикации.
Алена вспоминает, что российские солдаты, оккупировавшие Бучу, поселились в их доме.
"Они поставили во дворе БТР. Соседи не могли найти и забрать к себе Макса, так как десять дней сами просидели в подвале. Был непрерывный обстрел. Позже их вывезли коридором. Нам рассказывали, что Макса видели в поселке", - говорит она.
Кот Макс породы мейн-кун (фото: Алена Гончарова / Courtesy Image)
Когда в конце марта войска РФ спешно отступали из Бучи, и Киевская область была очищена от оккупантов, выяснилось, что кот Макс пропал.
"После освобождения в наш дом зашли саперы. В детской комнате они обнаружили растяжку с гранатой. Приехали родители. По их рассказам, весь дом был разбит и изувечен", - рассказывает Алена.
Следы "русского мира" в доме семьи Алены в Буче, где месяц находились захватчики (фото: Алена Гончарова / Courtesy Image)
Хозяйка кота пыталась разыскать Макса, и размещала в интернете объявления. И вот через месяц ей позвонила на Viber с незнакомого белорусского номера женщина, которая представилась Еленой, и сообщила, что мейн-кун у нее, прислав соответствующее фото.
Выяснилось, что российские военные похитили кота и на БТР увезли в Беларусь, а недалеко от Гомеля животному удалось сбежать, после чего Макс прибился к местной жительнице. И благодаря медальону на ошейнике с QR-кодом с контактами Алены женщине и удалось связаться с его хозяйкой.
Белорусские волонтеры помогли сделать Максу новый ветеринарный паспорт и чип, и кота на границе передали польским волонтерам, а они - вернули его Алене, которая в то время уже была в Чехии.
Дорога Макса к своей владелице была долгой (фото: Алена Гончарова / Courtesy Image)
Женщина рассказала, что Макс сильно исхудал, плохо ел и был облит чем-то клейким, из-за чего кота пришлось постричь. Но сейчас животное полностью восстановилось.
Чуть позже семья переехала в Испанию в Валенсию, и пушистик за две недели сумел адаптироваться к жизни за рубежом.
"У него отличный аппетит. Он играет, гуляет, шкодит. У нас все хорошо", - говорит Алена, добавляя, что мечтает о скорейшем возвращении в Украину.
Кот Макс (фото: Алена Гончарова / Courtesy Image)
Кстати, перед этим мы рассказывали, что возле Бучи летом из-под завалов дома спасли кота Бигги - тоже породы мейн-кун, и животное выжило чудом, оставаясь длительное время в руинах.
Напомним, что у спасенной кошки Шафы из Бородянки нашелся настоящий владелец.