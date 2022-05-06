У врятованої кішки з Бородянки знайшовся справжній власник: з'ясувалася вся правда

З'ясувалося, що у врятованої кішки з Бородянки , про яку дізналася вся країна, є господар, і він ніколи її не кидав. Тварина сховалася через авіаудар, і власник її у своїй квартирі не зміг знайти.

Як з'ясувалося, кішку насправді звати Глорія. І мешкала вона не на 7-му поверсі, де її й побачили з вулиці, а на восьмому - в квартирі зі своїми господарями.

Зараз кішка у волонтерів, про неї знає вся країна. Їй навіть дали ім'я Шафа - на честь шафки в тій же Бородянці, яка теж вціліла в одному зі зруйнованих будинків. У котика є й свій Instagram - вона допомагає рятувати тварин, збираючи гроші.

"На даний момент вона у волонтерів, але у неї є власник у якого вона прожила більше 10 років, так сталося що під час авіаударів кішка заховалася і власник не знайшов її у своїй квартирі! Її шукали!" - говориться в дописі.

Кицька показалася через місяць після визволення Бородянки на 7 поверсі, а не на 8, де жила.

"Не звинувачуйте, власника що кинув її, він її не кидав, він її також шукав, вона йому дуже дорога", - написав автор посту і попросив повернути тварину господарям.