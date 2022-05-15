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Окупанти викрали в Бучі кота: Макс проїхав Білорусь, Польщу, Чехію і нарешті знайшов родину

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Неділя 15 травня 2022 22:09
Окупанти викрали в Бучі кота: Макс проїхав Білорусь, Польщу, Чехію і нарешті знайшов родину Фото: Окупанти викрали кота в Бучі (t.me/XYKYIV)
Автор: Світлана Мащенко

Окупанти викрали в Бучі кота вартісної породи мейн-кун. Рудий красень проїхав 300 кілометрів до Білорусі, де прибився до місцевих. На щастя у Макса - так кличуть котика - був кулон з даними його власників.

Про це йдеться в одному зі столичних Telegram-каналів.

Господарка Макса Альона з маленьким сином через окупацію виїхала з Бучі до Чехії. Близько місяця тому їй зателефонували з невідомого номера на вайбер.

Виявилося, що дзвінок з Білорусі.

"На кулоні були ваші контакти, ми не знали, дзвонити чи ні, як ви поставитеся до білорусів, після всього, що відбувається", - сказала дівчина, що телефонувала.

Вона розповіла, що знайшла номер на кулоні котика. Після скинула фото Макса та нашийника з кулоном.

Окупанти викрали в Бучі кота: Макс проїхав Білорусь, Польщу, Чехію і нарешті знайшов родину

Виявилось, що мейн-куна викрали окупанти. Кіт подолав понад 300 кілометрів від дому, а під Гомелем прибився до місцевих.

Там волонтери зробили йому новий ветпаспорт, чіп. Кота передали через Польщу до Чехії, де тимчасово мешкає сім'я.

Зазначимо, що коти цієї породи виростають дуже крупними. Вони мають величну поставу і вартують від 5 до 15 тисяч гривень.

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Також повідомлялося, що у врятованої кішки з Бородянки знайшовся справжній власник.

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