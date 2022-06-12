Біля Бучі з-під завалів будинку врятували кота рідкісної породи: Біггі вижив дивом (фото)
Зоозахисники розповіли про порятунок кота, виявленого під завалами зруйнованого будинку в селі Горенка біля Бучі Київської області, яке також постраждало від російських окупантів і обстрілів. Як п'ятирічний пухнастик зміг вижити, залишаючись тривалий час у руїнах, залишається загадкою.
Про це йдеться в повідомленні волонтерів "ЗооПатруля" в Facebook.
Врятовану тварину звуть Біггі, це метис мейн-куна - рідкісної породи американських кішок, що відрізняється великими розмірами і значною масою тіла.
Кіт з Горенки вже звик до аскетизму і дуже невибагливий, зазначають активісти.
"Він перейняв красу та статечність цієї породи. Тому цілком може претендувати на звання хазяїна у домі. На долю котика випало чимало пригод", - йдеться в публікації.
Кіт Біггі лащиться до своїх рятівників (фото: facebook.com/ZooPatrul.UA)
Хвостатий бідолаха довгий час жив у підвалі зруйнованого п'ятиповерхового житлового будинку, поки його не витягли з-під руїн працівники ДСНС і не передали зоозахисникам, які тепер взяли над котом шефство, доглядають за твариною і шукають йому нового господаря.
Кіт Біггі зміг прожити довгий час під руїнами п'ятиповерхівки, поки його не врятували бійці ДСНС (фото: instagram.com/zoopatrul.ua)
"Біггі здоровий, кастрований хлопчик п'яти років. Для майбутнього господаря, який знайде спільну мову з цим красенем, котик стане справжнім відданим другом", - розповіли волонтери.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в мережі розгорівся скандал через кішку Шафу, врятовану в Бородянці. Втім, незабаром пухнаста красуня все ж змогла повернутися до своєї справжньої господині, і зоозахисники показали милі фото кішки, що стала зіркою інтернету.