Проверяют везде военный билет. Адвокат предупредил о новой "хитрости ТЦК"

В последнее время в Украине участились случаи, когда представители ТЦК останавливают мужчин на улицах и просят предъявить военный билет, обосновывая, что во время военного положения каждый должен иметь при себе военно-учетные документы. А если вы отказываетесь – тогда вас задержат и привлекут к административной ответственности по ст. 210 КУоАП.

Чем аргументируют проверку военного билета ТЦК

Статья 8 ЗУ "О правовом режиме военного положения".

Постановление КМУ №1456 от 29.12.21г.

3Приказ начальника ВГА (военно-гражданской администрации) на примере начальника Черновицкой областной ВГА от 02.05.2022 г. "Об отдельных вопросах организации мобилизации", который обязал граждан области носить с собой военно-учетные документы для проверки.

Почему проверка военного билета незаконна?

Действительно, статьей 8 упомянутого закона начальникам ВГА разрешено устанавливать ограничения определенных конституционных прав и свобод, в частности, частью 7 предоставлено право на проверку документов, авто, грузов и т. п. в определенном правительством порядке.

Этот порядок отсылает к пункту 7 постановления №1456, где уполномоченное лицо имеет право требовать документы, удостоверяющие личность или специальный статус. Но не просто так, а только при наличии 7 оснований, например, если вы совершили правонарушения и т. п.

Статьей 13 ЗУ "О Едином государственном демографическом реестре, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" определен исчерпывающий перечень таких документов. К документам, удостоверяющим личность и гражданство относят паспорт, в том числе заграничный. А документы, удостоверяющие личность и его специальный статус – это водительское удостоверение и вид мигранта. Военного билета в этом списке нет.

"Закон, постановление и приказы ВГА, на которые ссылаются ТЦК и СП, не имеют отношения к проверке военно-учетных документов. Они только в исключительных случаях предоставляют право проверять документы, удостоверяющие личность или специальный статус. Поэтому угрозы привлечения по ст. 210 КУоАП и задержание – это все бегом отменит суд, если имеете опытного адвоката", - подвел итог правозащитник.