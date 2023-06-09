Перевіряють всюди військовий квиток. Адвокат попередив про нову "хитрість ТЦК"

Останнім часом в Україні почастішали випадки, коли представники ТЦК зупиняють чоловіків на вулицях і просять пред'явити військовий квиток, доводячи, що під час воєнного стану кожен повинен мати при собі військово-облікові документи. А якщо ви відмовляєтесь – тоді вас затримають і притягнуть до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП.

Чим аргументують перевірку військового квитка ТЦК

Стаття 8 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану".

Постанова КМУ №1456 від 29.12.21р.

3Наказ начальника ВДА (військово-цивільної адміністрації) на прикладі начальника Чернівецької обласної ВДА від 02.05.2022 р. "Про окремі питання організації мобілізації", який зобов'язав громадян області носити із собою військово-облікові документи для перевірки.

Чому перевірка військового квитка є незаконною?

Дійсно, статтею 8 згаданого закону начальникам ВЦА дозволено встановлювати обмеження певних конституційних прав та свобод, зокрема, частиною 7 надано право на перевірку документів, авто, вантажів тощо у визначеному урядом порядку.

Цей порядок надсилає до пункту 7 постанови №1456, де уповноважена особа має право вимагати документи, що засвідчують особу чи спеціальний статус. Але не просто так, а лише за наявності 7 підстав, наприклад, якщо ви вчинили правопорушення тощо.

Статтею 13 ЗУ "Про Єдиний державний демографічний реєстр, що підтверджують громадянство України, що засвідчують особу або її спеціальний статус", визначено вичерпний перелік таких документів. До документів, що засвідчують особу та громадянство відносять паспорт, у тому числі закордонний. А документи, що засвідчують особу та його спеціальний статус – це посвідчення водія та вид мігранта. Військового квитка у цьому списку немає.

"Закон, постанова та накази ВЦА, на які посилаються ТЦК та СП, не мають відношення до перевірки військово-облікових документів. Вони лише у виняткових випадках надають право перевіряти документи, що засвідчують особу чи спеціальний статус. Тому загрози залучення за ст. 210 КУпАП та затримання – це все бігом скасує суд, якщо маєте досвідченого адвоката", - підбив підсумок правозахисник.