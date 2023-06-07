Адвокат рассказал, как не "попасть" на сотни тысяч гривен штрафа при поверке счетчика на газ

Украинцы снова должны проводить регулярные поверки счетчиков газа, света и воды после завершения отопительного сезона. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров, которое вступило в силу в июне 2023.

Адвокат Роман Симутин в Telegram рассказал, как не получить огромній штраф при поверке газовіх счетчиков.

Берегите акты про снятие счетчика

Адвокат советует украинцам сохранять акты о снятии счетчиков до конца, потому что некоторые газовщики - мошенники и могут "влепить" штраф за незаконное вмешательство в устройство и насчитать тысячи гривен.

Ситуация с клиентом адвоката

Правозащитник рассказал о ситуации с его клиентом. Так, у человека счетчик в доме был установлен в 1997 году, но в связи с технической неисправностью – в 2007 году его заменили.

Был составлен акт о снятии старого счетчика и установке другого – подержанного, а также 1997 года выпуска. Но в 2018 году представители облгаза без каких-либо объяснений пришли, сняли счетчик и составили акт о нарушении, отметив, что пломба на счетчике 1997 года изготовления не соответствует пломбе завода производителя, потому что датирована 2007 годом.

Не сообщив владельцу, они провели экспертизу, в ходе которой установили факт вмешательства, а также несоответствие пломбы дате счетчика. После этого комиссия рассмотрела Акт о нарушениях, экспертизу и выставила 60 тысяч грн штрафа.

"Кстати, это самая маленькая сумма, которую я встречал: в основном требуют от 300 тысяч гривен", - отметил Симутин.

В суде Облгаз не заявил, что счетчик поменяли в 2007 году, ответы на запросы о предоставлении актов замены счетчика в 2007 году не предоставил и вообще отрицал этот факт, сославшись, что в счетчик вмешивались и поменяли пломбу.

"Они ведь знают, что люди обычно не сохраняют акты газовой службы десятилетиями, поэтому можно и врать. А если ложь вылезает на поверхность, которая бывает очень редко, то начинают прикрываться реорганизациями, переездами и т. п", - возмутился адвокат.

Поверка счетчиков

Согласно техническим регламентам, поверка счетчика газа проводится раз в 8 лет, независимо от того, кто является владельцем.

"И это имеет одно из решающих значений при разрешении подобных споров, ведь доказывает как раз вину Облгаза и ставит под сомнение любую экспертизу о внешнем вмешательстве. Помните об этом", - объяснил Роман.