У Києві придумали, як перевезти мешканців Троєщини у центр: метро не потрібне

На Троєщині планують відкрити Подільсько-Вигурівську лінію метрополітену. Але до цього моменту жителям району обіцяють організувати розвинену мережу автобусних маршрутів. Планується, що маршрутки будуть курсувати по Подільському мостовому переходу до центра міста.

Про це начальник КО "Київгенплан" Сергій Броневицький розповів у своєму Facebook .

Проєктанти з "Київгенплану" визначили та запропонували автобусні маршрути, які дадуть можливість мешканцям Троєщини та Воскресенки доїхати до Подолу, Солом’янки, Печерська, пл. Льва Толстого, Лук’янівки на нових автобусах великої місткості. Автобуси планують запустити одразу після того, як перший автомобіль проїде по мостовому переходу.

Сергій Броневицький, реагуючи на постійні дискусії киян, пояснив, чому Троєщині потрібне саме метро, а не трамвай до Подолу. За його словами, історична прямокутна схема вуличної мережі робить неможливою організацію інтервалу руху швидкісного трамвая на Троєщині раз на 2-2,5 хвилини. Тому цей варіант покращення транспортної розв'язки у якості альтернативі метро вирішили відкинути. Крім того, зведення конструкції з урахуванням особливостей перетину коштувало б місту понад мільярд гривень.

За словами Броневицького, лінія метрополітену забезпечуватиме пішохідну доступність для майже 80% мешканців Троєщини, що зробить умови проживання більш комфортними.

Але до завершення будівництва жителям Троєщини обіцяють більш розвинену мережу автобусних маршрутів.

Дизайн однієї з планованих станцій метро на Троєщині (фото: facebook.com/SerhiyBronevitsky)